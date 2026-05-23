Nachdem sie wegen ihres „seltsamen“ Halses angefeindet wurde, beschließt Paris Jackson, sich medizinischen Untersuchungen zu unterziehen.

Die amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Paris Jackson, Tochter von Michael Jackson, teilte kürzlich eine ungewöhnliche Gesundheitsmaßnahme mit ihren Followern. Nachdem mehrere Internetnutzer das ungewöhnliche Aussehen ihres Halses in einem ihrer Posts kommentiert hatten, entschied sie sich vorsorglich für eine Reihe medizinischer Untersuchungen. Sie dokumentierte diesen Prozess in den sozialen Medien und verdeutlichte damit, welchen Einfluss Online-Kommentare auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben können.

Ärztliche Untersuchungen als Vorsichtsmaßnahme

Paris Jackson erklärte ihr Verhalten auf Instagram : „Ich lasse einen Ultraschall machen, um meine Lymphknoten untersuchen zu lassen, da ihr alle darauf hingewiesen habt, wie seltsam mein Hals in meinem letzten Post aussah.“ Sichtlich besorgt über diese Kommentare gab sie zu, in Panik geraten zu sein. Vorsichtshalber ließ sie einen Arzt in ihr Probenstudio kommen, um einen Ultraschall ihres Halses durchzuführen und sich Blut abnehmen zu lassen.

Beruhigende Ergebnisse

Glücklicherweise waren alle Tests unauffällig. In einem Video, das sie am nächsten Tag veröffentlichte, stellte Paris Jackson klar, dass ihre Stimmbänder lediglich „leicht gerötet“ seien und keine Schäden durch das Singen verursacht würden. Sie erklärte, dass dieses Phänomen häufig bei Sängern vorkomme, die diese Muskeln stark beanspruchen, und in ihrem Fall einfach nur deutlicher sichtbar sei. Die junge Frau beruhigte ihre Follower und relativierte die Situation: „Ich glaube, es ist nur mein Nacken, und ihr macht mich nur unnötig verrückt, indem ihr denkt, es gäbe ein Problem.“

Die Auswirkungen von Online-Kommentaren

Diese Szene verdeutlicht einmal mehr den Druck, den Kommentare über das Aussehen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ausüben können. Paris Jackson, die sich vor allem im Vorfeld eines Konzerts in Kalifornien Sorgen um ihre Stimme machte, schaffte es, ihre Nervosität in verantwortungsvolles Handeln umzuwandeln und verdeutlichte damit indirekt die Wirkung ungebetener Bemerkungen. Eine wichtige Erinnerung daran, wie vorsichtig man mit Kommentaren zum Aussehen anderer umgehen sollte.

Indem Paris Jackson diese Erfahrung offen teilt, erinnert sie uns daran, wie wichtig es ist, auf unseren Körper zu hören und angesichts von Online-Kommentaren gelassen zu bleiben. Es ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Gesundheit, verbunden mit einer Botschaft der Freundlichkeit gegenüber anderen.