„Das ist lächerlich“: Diese Ankündigung über den Auftritt einer Girlgroup löst Kontroverse aus.

Léa Michel
@katseyeworld/Instagram

Die amerikanische Girlgroup Katseye sorgt nach der Bekanntgabe ihrer Nominierung und ihres Auftritts bei den Grammy Awards 2026 für Schlagzeilen. Die Nachricht löst in den sozialen Medien eine Welle heftiger Kritik aus.

Ein umstrittener historischer Moment

Katseye, die 2024 durch die Castingshow „The Debut: Dream Academy“ bekannt wurden, erhielten kürzlich eine Grammy-Nominierung – ein bemerkenswerter Erfolg für eine so junge Gruppe. Und nun wurde eine weitere Neuigkeit offiziell verkündet: Die Gruppe wird am 1. Februar 2026 live auftreten und ist damit die erste Girlgroup seit Destiny’s Child vor über 20 Jahren, der dies gelingt.

Doch fernab der Feierlichkeiten löste die Ankündigung einen Sturm der Entrüstung aus. In K-Pop-Foren und auf Twitter prangerten Fans und Beobachter die opportunistische Entscheidung der Musikindustrie an. Kommentare wie „Bei den Grammys durfte ja fast jeder auftreten“ und „Die Industrie pusht Katseye zu sehr, nein danke“ machten die Runde und warfen dem südkoreanischen Unterhaltungsunternehmen HYBE vor, seinen Einfluss zu nutzen, um dieses globale Projekt durchzusetzen.

Heftige Reaktionen in den sozialen Medien

Die Frustration ist spürbar:

  • „Das ist lächerlich…“ : Viele verweisen auf die mangelnde Erfahrung der Gruppe, die erst vor weniger als zwei Jahren mit Titeln wie „Debut“, „Touch“ und der EP „SIS“ (Soft Is Strong) gegründet wurde.
  • „Die Branche versucht in Wirklichkeit, sie durchzusetzen“, spotten Kritiker und sehen in dieser Nominierung eher eine aggressive Marketingstrategie als eine verdiente Anerkennung.

Trotz ihres relativen Erfolgs – Billboard-Chartplatzierungen und eine ausverkaufte Tournee – fällt es Katseye schwer, einen Teil des westlichen und traditionellen K-Pop-Publikums zu überzeugen, da sie als „HYBE-Produkt“ wahrgenommen werden, das zu sehr auf den amerikanischen Markt zugeschnitten ist. Diese Gegenreaktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Hybe seine globalen Projekte beschleunigt und für 2026 eine zweite Girlgroup angekündigt hat, die aus ehemaligen Teilnehmerinnen der „Dream Academy“ bestehen soll.

Die Lehre aus der Geschichte ist, dass Katseyes Auftritt bei den 68. Grammy Awards ein Wendepunkt sein könnte: Triumph oder Bestätigung der Kritiker? Fakt ist, dass Katseye HYBEs Ambitionen verkörpert, die US-Charts zu erobern – und damit auch eine Kontroverse auslöst, die für hitzige Debatten sorgt.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
