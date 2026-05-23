„Sie ist kein bisschen gealtert“: Cher feiert ihren 80. Geburtstag und ihr Aussehen sorgt weiterhin für Reaktionen im Internet.

Léa Michel
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Am 20. Mai 2026 feierte die amerikanische Sängerin, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Regisseurin Cher ihren 80. Geburtstag. Ein bedeutender Meilenstein für eine der einflussreichsten und unabhängigsten Persönlichkeiten der globalen Kulturlandschaft. Zu diesem Anlass überschlugen sich die sozialen Medien mit bewundernden Botschaften. Viele Nutzer lobten ihr langes Leben, ihre anhaltende Präsenz und ihren unverwechselbaren Stil.

Eine zeitlose Ikone

Cherilyn Sarkisian, geboren 1946 in Kalifornien, blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. In den 1960er-Jahren als eine Hälfte des Duos Sonny & Cher entdeckt, etablierte sie sich als gefeierte Solokünstlerin und erfand sich über die Jahrzehnte immer wieder neu. Sie ist die einzige Künstlerin der Geschichte, die in sechs aufeinanderfolgenden Jahrzehnten einen Nummer-eins-Hit in den Billboard-Charts platzieren konnte. Auch im Kino machte sie sich einen Namen und gewann 1988 den Oscar als Beste Hauptdarstellerin. Eine Karriere, die sie zu einer wahren Legende gemacht hat.

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Eine Legende der Mode und der Bühne

Über Musik und Film hinaus hat Cher die Modegeschichte maßgeblich geprägt. Ihre spektakulären Bühnenoutfits, ihre Entscheidungen und ihre ständige Ablehnung von Konventionen haben sie zu einer wahren Stilikone gemacht. Ihr vielbeachtetes Comeback auf dem roten Teppich bei einer großen New Yorker Gala, in einem Outfit, das eine ihrer ikonischen Silhouetten aus den 1970er-Jahren zitierte, erinnerte einmal mehr daran, wie sehr sie die zeitgenössische Ästhetik weiterhin beeinflusst. Ihre stilistische Kühnheit ist nach wie vor eine Quelle der Inspiration für viele Generationen.

Ein Erscheinungsbild, das Internetnutzer fasziniert

Anlässlich dieses Jubiläums hat Chers Auftritt erneut zahlreiche Reaktionen im Internet ausgelöst. „Sie ist nie gealtert“, „Für immer eine Ikone“, lauteten einige der Tausenden Kommentare ihrer Fans. Neben ihrem Aussehen faszinieren sie vor allem ihre Ausstrahlung und ihre Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Cher ist sich selbst treu geblieben und hat stets ihre Freiheit und Unabhängigkeit demonstriert, indem sie Urteile mit einem einfachen „Sie leben nicht mein Leben“ abtat.

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Letztendlich ist Cher eine Ikone, deren Einfluss weit über Musik und Film hinausreicht. Mehr als nur ihr Aussehen – es ist eine ganze Lebensweise, geprägt von Freiheit und ständiger Neuerfindung, die die Welt weiterhin inspiriert.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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