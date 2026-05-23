Mit 67 Jahren sorgte Madonna in einem lavendelfarbenen Netzstrumpfkleid für Furore.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Madonna sorgte kürzlich in den sozialen Medien für Furore, als sie auf einer Disco-Tanzfläche posierte, gekleidet in ein lavendelfarbenes Netzminikleid mit einem ausgesprochen festlichen Look.

Ein lavendelfarbenes Netzminikleid im Zentrum eines Fotos aus einer Disco-Müllhalde

Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte sich Madonna in einer Reihe von Fotos in einem Minikleid mit weitem, gerafftem Rundhalsausschnitt in einem frühlingshaften Lavendelton. Das Kleid strahlt Leichtigkeit und Dynamik aus und passt perfekt zum Disco-Flair der Bilder. Das erste Foto, offensichtlich in ihrer geräumigen Garderobe aufgenommen, vermittelt sofort die Botschaft: eine Ikone, die noch lange nicht ans Tanzen denkt.

Rosa Netzstrumpfhosen für einen Hauch von Spitze

Madonna bewies erneut ihren Sinn für Details und verlieh ihrem Frühlingsoutfit einen Hauch von Spitze. Unter ihrem lavendelfarbenen Kleid trug sie eine zartrosa Netzstrumpfhose. Diese Kombination aus sanften Farben und luftigem Stoff erzeugt einen subtilen Kontrast – ein Markenzeichen, das Madonna seit Jahrzehnten pflegt. Statt auf Nummer sicher zu gehen, beweist sie einmal mehr ihr Talent, klassische Kleiderordnungen zu brechen.

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Accessoires, die ungeniert maximalistisch sind

Das Outfit beschränkt sich nicht nur auf Kleid und Strumpfhose. Madonna wählte eine Fülle an Accessoires in einem betont maximalistischen Stil. Dazu gehören leuchtend pinkfarbene Lederhandschuhe mit Cut-outs auf den Handrücken, eine pinkfarbene Pilotenbrille mit silbernen Metallelementen und eine kurze Lederjacke in Silber-, Schwarz- und Lilatönen mit weißem Kunstpelzbesatz am Kragen. Diese Kombination auffälliger Teile wirkt keineswegs störend, sondern ergibt ein perfekt stimmiges und theatralisches Ensemble.

Drei Paar Schuhe für eine Disco-Queen

Madonna gab sich mit nur einem Paar Schuhen nicht zufrieden. Auf den Fotos wechselt sie mehrmals ihre Schuhe und verwandelt das Shooting so in eine regelrechte Modenschau. Zuerst sieht man sie an einen Stuhl gelehnt, in schwarzen Schnürstiefeln aus Leder. Später tauscht sie diese gegen silberfarbene Schnürschuhe und wirbelt über eine hell erleuchtete Tanzfläche. Schließlich trägt sie schwindelerregend hohe, hellrosa Stilettos, die komplett mit Strasssteinen besetzt sind und aus jedem Winkel funkeln. Drei Paar Schuhe, drei Stimmungen – alle tragen zur gleichen Disco-Energie bei.

Ein frostiger Beauty-Look, inspiriert von der Y2K-Ära

In Sachen Haar und Make-up blieb Madonna ihrem unverkennbaren Stil treu und verlieh ihm gleichzeitig einen Hauch Nostalgie. Sie trug ihr charakteristisches blondes Haar mit Mittelscheitel, sanfte Locken umspielten ihr Gesicht. Beim Make-up entschied sie sich für einen trendigen „Frosted“-Look: weißer Lidschatten im Y2K-Stil, intensiver schwarzer Eyeliner und ein zartrosa Lippenstift. Diese ästhetische Wahl erinnert an den Stil der frühen 2000er-Jahre und passte perfekt zur Disco-Atmosphäre des Segments.

Eine Hommage an seine Confessions on a Dance Floor-Ära

Diese Bilderserie erinnerte Fans sofort an eine der prägendsten Phasen in Madonnas Karriere. Im Hintergrund ist „Bring Your Love“, ihre Kollaboration mit Sabrina Carpenter, zu hören. Die Disco-Ästhetik und -Atmosphäre der Fotos lassen direkt an ihr Album „Confessions on a Dance Floor“ von 2005 denken. Madonna scheint damit eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen, denn sie hat gerade ihr neues, clubtaugliches Album „Confessions II“ veröffentlicht.

Eine implizite Reaktion auf Charli XCX

Abgesehen vom Stil hat dieser Post einen verschmitzten Unterton. Laut einigen Beobachtern reagiert Madonna subtil auf eine Aussage von Charli XCX, die behauptet hatte, die Tanzfläche sei tot. Mit diesen Bildern, die sie energiegeladen im Scheinwerferlicht einer Tanzfläche zeigen, scheint die Queen of Pop eine spielerische Erwiderung zu liefern: Nein, die Tanzfläche ist nicht tot – es kommt lediglich auf die richtige Musik an, so Madonna. Es ist ihre Art, alle an ihren Status als Pionierin der Clubkultur zu erinnern, ohne ein Wort sagen zu müssen.

Madonna beweist einmal mehr, dass sie eine schwer fassbare Ikone ist, die es versteht, aus einer einfachen Fotoserie ein wahres Mode- und Pop-Event zu machen. Mit ihrem lavendelfarbenen Netzminikleid, der pinken Strumpfhose, den vielen Accessoires und den verschiedenen Paar Schuhen liefert die Queen of Pop eine authentische Stil-Demonstration.