Chappell Roan erklärt, warum sie nicht mehr mit ihrem Geburtsnamen angesprochen werden möchte.

Chappell Roan, die Pop-Sensation des Jahres 2024, weigert sich kategorisch, mit ihrem Geburtsnamen Kayleigh Rose Amstutz angesprochen zu werden. Die amerikanische Singer-Songwriterin aus Missouri wählte ihren Künstlernamen vor zehn Jahren aus zutiefst persönlichen und schützenden Gründen.

Eine bewegende Hommage an seinen verstorbenen Großvater

Chappell Roan verdankt ihren Namen einer berührenden Familiengeschichte. „Chappell“ ist eine Hommage an ihren Großvater Dennis K. Chappell, der 2016 an Hirntumor verstarb. Vor seinem Tod hatte sie ihm versprochen, diesen Namen zu seinen Ehren zu verwenden. „Roan“ stammt von dem Lieblingslied ihres Großvaters, „The Strawberry Roan“, einem alten Westernlied über ein rosa Pferd. Dieser gefühlvolle Künstlername passt perfekt zu ihrer Drag-inspirierten Persona.

Eine völlige Entfremdung von seinem Geburtsnamen

In einem Interview mit Cherwell verriet Chappell Roan, dass sie sich nie mit „Kayleigh“ verbunden gefühlt habe. Der Name erinnere sie zu sehr an das kleine Mädchen aus dem Mittleren Westen, das sie einst war, und nicht an den schillernden Superstar, der sie geworden ist. Ihre Persona „Chappell Roan“ ist eine eigenständige künstlerische Schöpfung, fast schon eine Dragqueen für sich. Das machte sie ihren Fans 2024 deutlich: „Nennt mich nicht Kayleigh. Ein Teil von mir ist für mein künstlerisches Projekt und euch alle reserviert. Ein anderer Teil gehört nur mir, und ich will nicht, dass mir jemand diesen Teil wegnimmt.“

Eine Barriere gegen „räuberische“ Fans

Chappell Roans kometenhafter Aufstieg zum Ruhm – befeuert durch Hits wie „Good Luck, Babe!“ und ihren unvergesslichen Auftritt bei den Grammys 2025 in einem Thierry-Mugler-Kleid – verstärkte ihre Ängste. Konfrontiert mit aufdringlichen Fans, die Grenzen überschritten, stellte sie strenge Regeln auf:

Chappell Roan = die öffentliche Persona, für alle zugänglich.

Kayleigh Rose Amstutz = Privatleben, reserviert für Familie und enge Freunde.

Diese Grenze ist unerlässlich für den Erhalt der psychischen Gesundheit in einer Welt, in der Ruhm zwanghaftes und "räuberisches" Verhalten anzieht.

Von Kayleigh zu Chappell: eine erfolgreiche Wiedergeburt

Ihre Weigerung, Kayleigh genannt zu werden, ist mehr als nur eine künstlerische Laune. Es ist eine Wiedergeburt: Sie verließ Missouri und zog nach Los Angeles, legte einen Namen ab, der ihr nicht passte, und nahm eine extravagante Identität an, die ihr mehrere Grammy-Nominierungen einbrachte. Chappell Roan ist nicht nur ein Name, sondern ein Manifest. Sie verkörpert Drag-Kultur, Pop-Kühnheit und Unabhängigkeit angesichts einer gnadenlosen Branche.

Ihr jüngster Triumph – trotz der Kritik an ihrem Kleid bei den Grammys – beweist, dass diese Entscheidung richtig war. Indem sie den Namen „Kayleigh“ kategorisch ablehnt, schützt Chappell Roan nicht nur ihre Privatsphäre, sondern würdigt auch das Andenken an ihren Großvater und ihre künstlerische Identität. In einer Zeit, in der Stars unerbittlich verfolgt werden, ist ihre Botschaft klar: Die Grenzen anderer zu respektieren bedeutet, den Künstler zu respektieren.

Kurz gesagt, Chappell Roan ist nicht nur ein Künstlername. Es ist eine Unabhängigkeitserklärung, eine Hommage an die Familie und ein Schutzschild gegen übermäßige öffentliche Aufmerksamkeit. Eine Wahl, die sie ironischerweise noch ikonischer macht.