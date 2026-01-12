Search here...

Mit ihren gebleichten Augenbrauen überrascht Jenna Ortega mit einem Gothic-Look

Léa Michel
Jenna Ortega zog auf dem roten Teppich der Golden Globes 2026 erneut alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in der Serie „Wednesday“, sorgte in einem bodenlangen, schwarzen Kleid im Marching-Band-Stil mit filigranen Details und Perlenfransen für Furore. Besonders auffällig waren jedoch ihre gebleichten Augenbrauen, die ihren Gothic-Look noch einmal unterstrichen.

Ein Look, der Eleganz und Kühnheit vereint

Für die 81. Golden Globe Awards wählte Jenna Ortega eine gewagte Silhouette: ein strukturiertes schwarzes Kleid, das sowohl klassischen Hollywood-Glamour als auch den rebellischen Geist ihrer ikonischen Figur in der Serie „Wednesday“ verkörperte. Die Cut-out-Details des Korsetts, kombiniert mit den schimmernden Fransen, die über ihre Schultern fielen, verliehen dem Look eine theatralische und avantgardistische Dimension.

Diese stilistische Wahl eines großen Modehauses passt perfekt zum Gothic-Chic-Trend, den die Schauspielerin seit ihrem Debüt in „Wednesday“ bevorzugt. Die gebleichten Augenbrauen, ein minimalistisches, aber dennoch markantes Detail, verstärkten die kalte Intensität ihres Blicks und verliehen dem gesamten Look eine fast übernatürliche Aura.

Eine Künstlerin, die selbst auf dem roten Teppich in verschiedene Rollen schlüpft.

Jenna Ortega, die dieses Jahr erneut in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin in einer Musical- oder Comedyserie“ für „Wednesday“ nominiert ist, beweist damit, dass ihr Einfluss weit über das Fernsehen hinausreicht. In einem kürzlich geführten Interview mit ELLE verriet sie, dass sie Mode als Erweiterung ihrer Schauspielkarriere sieht: Jeder öffentliche Auftritt wird für sie zu einer Performance, einer Gelegenheit, neue Facetten ihrer Persönlichkeit zu erkunden.

Mit minimalistischer Frisur, gebleichten Augenbrauen und einem schwarzen Kleid, das gleichermaßen gotisch und glamourös wirkte, setzte Jenna Ortega bei den Golden Globes 2026 ein einzigartiges Statement. Indem sie sich gegen die Konventionen traditionellen Glamours auflehnte, untermauerte sie ihren Status als aufstrebende Modeikone – eine Künstlerin, die jeden Auftritt auf dem roten Teppich zu einem wahren Akt der Kreativität macht.

Léa Michel
