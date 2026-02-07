Millionen von „Likes“ für jeden Instagram-Post: Diese thailändische Sängerin bricht Rekorde.

Lalisa Manoban, bekannt als Lisa, ehemaliges Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink, ist mit über 100 Millionen Followern und Millionen von Likes pro Post eine unangefochtene Instagram-Königin. Die Thailänderin verwandelt jeden Beitrag in eine digitale Welle und hat ihr Imperium auf Musik, Mode und nun auch Film ausgeweitet.

Ein kometenhafter Aufstieg aus Thailand

Lisa wurde 1997 in Bangkok geboren und trat 2016 nach intensivem Training bei YG Entertainment der südkoreanischen Girlgroup Blackpink bei. Ihr Charisma, ihre mitreißenden Tanzbewegungen und ihr messerscharfer Rap machten sie schnell zum Publikumsliebling. Als Solokünstlerin feierte sie mit „Lalisa“ (2021), „Rockstar“ (2024) und ihrem Album „Alter Ego“ (2025) phänomenale Erfolge.

Instagram: Ihr Königreich der Likes

Ihr Account @lalalalisa_m zählt über 100 Millionen Follower und gehört damit weltweit zu den Top-Stars. Jeder Post – ob Fashion-Selfie, Choreografie oder Tour-Vorschau – generiert durchschnittlich 3 bis 4 Millionen Likes und 20.000 Kommentare. Bekannt für ihren YouTube-Kanal Lilifilm Official, hält sie einen Guinness-Weltrekord als erstes K-Pop-Idol mit über 87 Millionen Instagram-Followern (Stand: 2023).

Mode, Luxus und globaler Einfluss

Als Markenbotschafterin für Bulgari, Chanel und MAC Cosmetics verkörpert Lisa den „Lisa-Effekt“: Alles, was sie trägt, ist sofort ausverkauft. Ihre Figur und ihr Stil begeistern Asien, Europa und Lateinamerika. In Thailand ist sie ein Nationalheiligtum und laut Forbes Korea die „einflussreichste Asiatin“.

Blackpink solo und Durchbruch im Kino

Nach dem weltweiten Erfolg der Band beschritt Lisa gekonnt ihren eigenen Weg. Ihr Album „Alter Ego“ und Kollaborationen (mit Megan Thee Stallion und Rosalía) festigten ihren Status als Solo-Superstar. Ihre Welttournee 2026 war überall ausverkauft. Besonders hervorzuheben ist ihr Schauspieldebüt mit einer herausragenden Rolle in der dritten Staffel von „The White Lotus“ (2025), in der sie eine exzentrische Erbin verkörperte. Dieser bemerkenswerte Auftritt auf HBO katapultierte sie an die Spitze des internationalen Kinos und demonstrierte ihre Vielseitigkeit jenseits der Musik.

Kurz gesagt, Lalisa Manoban ist längst nicht mehr nur ein Idol, sondern ein weltweiter Star. Mit 28 Jahren erobert sie die Herzen der Fans – von K-Pop über Pariser Laufstege bis hin zu HBO-Fernsehern. Jedes Instagram-Like bringt ihr Millionenverträge ein. Lisa ist unangefochten an der Spitze – und ihre Erfolgsgeschichte geht weiter.