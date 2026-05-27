Claudia Schiffer feiert ihren 24. Hochzeitstag mit einem Foto, das ihre Fans bewegt.

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Vierundzwanzig Jahre Liebe und eine ungebrochene Verbundenheit. Anlässlich ihres Hochzeitstags mit dem britischen Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzenten Matthew Vaughn teilte das deutsche Model Claudia Schiffer ein Foto aus ihrer Vergangenheit, das ihre Fans berührte.

Ein Erinnerungsfoto von ihrer Hochzeit im Jahr 2002

Am 25. Mai 2026 feierte Claudia Schiffer ihren 24. Hochzeitstag mit Matthew Vaughn. Zu diesem Anlass teilte sie auf Instagram ein nostalgisches Foto ihrer Hochzeit, die am 25. Mai 2002 in England stattfand. Das Foto zeigt das tanzende Paar, die sich verliebt in die Augen schauen, während die Gäste sie liebevoll beobachten. „Heute 24. Hochzeitstag!“, schrieb Claudia Schiffer zu dem Beitrag und fügte drei rote Herzen hinzu.

Eine Flut von Botschaften von den Sternen

Der Beitrag verbreitete sich rasend schnell im Internet. In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Prominente, darunter Model Cindy Crawford und Schauspielerin Elizabeth Hurley, dem Paar herzlich zum Jahrestag. Dies bestätigt, dass ihre berührende Geschichte weit über ihren engeren Kreis hinaus inspiriert.

Mit diesem berührenden Foto gewährt Claudia Schiffer ihren Fans einen seltenen Einblick in ihre Liebesgeschichte. Es ist eine schöne Geste, um alle daran zu erinnern, dass sie abseits des Rampenlichts vermutlich großen Wert auf ein erfülltes Familienleben legt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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