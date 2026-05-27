Auf dem roten Teppich entschied sich Schauspielerin Teyana Taylor für ein skulpturales, lilafarbenes Kleid.

Die amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Teyana Taylor sorgte bei den American Music Awards am 25. Mai 2026 in Las Vegas für einen atemberaubenden Auftritt auf dem roten Teppich. Für dieses prestigeträchtige Event wählte sie ein skulptural geschnittenes, violettes Kleid. Ihr minimalistischer und zugleich theatralischer Look erregte sofort Aufmerksamkeit und festigte ihren Status als Modeikone.

Ein lila Kleid mit skulpturaler Konstruktion

Das Kleid, das im Mittelpunkt dieses Auftritts steht, besticht vor allem durch seinen Farbton: ein tiefes, intensives Lila, das dem Ensemble eine königliche und luxuriöse Ausstrahlung verleiht. Das trägerlose Kleid gibt den Blick frei auf ein strukturiertes, korsettartiges Oberteil, das eine architektonisch anmutende Silhouette zaubert. Lila, eine Farbe, die gleichermaßen elegant und selbstbewusst wirkt, bildet einen starken Kontrast zu den klassischen Schwarz- und Nudetönen, die auf dem roten Teppich oft zu sehen sind.

Details und ein passender Umhang

Neben der Farbe besticht das Kleid durch diverse Designdetails. Seitliche Cut-outs verleihen der Silhouette Dynamik, während ein hoher Schlitz für Bewegung und einen Hauch von Modernität sorgt. Teyana Taylor rundete das Outfit mit einem passenden Cape ab, das sie lässig um die Arme drapierte und dem Ensemble so eine dramatische und zugleich elegante Note verlieh. Pumps und ein ausdrucksstarkes Make-up vervollständigten den Look – raffiniert und theatralisch zugleich.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei den American Music Awards

Dieser Auftritt auf dem roten Teppich war Teil der American Music Awards, einer der meistgesehenen Preisverleihungen der Musikbranche, die jedes Jahr zahlreiche Persönlichkeiten aus der Musik- und Unterhaltungswelt zusammenbringt. Teyana Taylor bewies einmal mehr ihren makellosen Stil. Ihr lilafarbenes Kleid war zweifellos eines der meistdiskutierten Outfits des Abends.

Mit diesem skulptural anmutenden, violetten Kleid lieferte Teyana Taylor einen der eindrucksvollsten Auftritte der American Music Awards 2026. Ein Paradebeispiel dafür, wie die Intensität einer Farbe mit einer betont architektonischen Silhouette verschmilzt.