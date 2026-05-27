Tennisspielerin Aryna Sabalenka glänzt mit über 200 Karat Diamanten.

Bei den French Open glänzte die belarussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka, die Nummer eins der Weltrangliste, nicht nur mit ihrem sportlichen Können. Zu ihrem Auftaktmatch trug sie ein maßgefertigtes Schmuckset mit über 200 Karat Edelsteinen.

Über 200 Karat Edelsteine auf dem Hof

Aryna Sabalenka sorgte gleich bei ihrem Erstrundenauftritt beim Turnier in Paris am 26. Mai 2026 für Furore. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin betrat den Platz mit einem eigens für diesen Anlass entworfenen Schmuckset. Besonders viel Gesprächsstoff bot das Ensemble: Es bestand aus über 200 Karat Edelsteinen, darunter mehr als 200 Karat tiefrote Granate und 23 Karat Diamanten. Diese Wahl war alles andere als zufällig, denn die purpurroten Granate wurden speziell als Hommage an die legendären Sandplätze von Roland-Garros ausgewählt.

Ein Nike-Outfit und minimalistisches Make-up

Aryna Sabalenka entschied sich für ein leicht fließendes, bordeauxrotes und schwarzes Tennis-Kleid von Nike, kombiniert mit weißen Nike-Sneakers und einer schwarzen Uhr. Ihr Look wurde durch ein dezentes, aber dennoch strahlendes Make-up mit rotem Nagellack abgerundet. Ihr blondes Haar trug sie zu einem eleganten Dutt hochgesteckt – praktisch und stilvoll zugleich. Trotz Temperaturen über 30 Grad Celsius betonte sie, dass sie „das Gewicht ihres Schmucks nicht gespürt“ habe und erklärte, es sei ihr wichtig, sich „schön zu fühlen, um ihre beste Leistung zu bringen“.

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Eine Hommage an Sandplätze, mit freundlicher Genehmigung von Material Good

Dieses Schmuckset stammt von Material Good, einer New Yorker Luxusmarke für Schmuck und Uhren, für die Aryna Sabalenka als Markenbotschafterin tätig ist. Sie trug bereits Kreationen des Labels bei den Australian Open und den US Open, doch dieses Set wurde speziell für das Turnier in Paris entworfen. Auf dem Platz entschied sich Aryna Sabalenka für zwei übereinanderliegende Halsketten und ein Paar Ohrringe. Die einzelnen Schmuckstücke hatten einen geschätzten Wert von über 110.000 US-Dollar (ca. 85.000 Euro), während das komplette Set aus drei Halsketten einen Wert von rund 148.000 US-Dollar hatte.

Schmuck, der Kontroversen auslöst

Abgesehen von ihrer ästhetischen Wirkung blieben diese Schmuckstücke keineswegs unbemerkt, und das aus gutem Grund. Aryna Sabalenka präsentierte sie nur wenige Tage, nachdem sie sich als eine der führenden Figuren im Kampf der Spielerinnen für höhere Preisgelder bei Turnieren etabliert hatte. Der Kontrast sorgte für Aufsehen: Der Wert des Schmucks, den sie auf dem Platz trug, überstieg das Preisgeld, das ihre Gegnerin für ihre Erstrundenniederlage erhielt. Auf diesen scheinbaren Widerspruch angesprochen, wies Aryna Sabalenka jeglichen Zusammenhang zwischen ihren Accessoires und ihrem Engagement für die Rechte der Spielerinnen zurück.

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Ein Sieg – und ein Ring im Wert von einer Million Dollar

Aryna Sabalenka besiegte die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2 und zog damit in die zweite Runde ein. Die Leidenschaft der Titelverteidigerin für edle Edelsteine ist kein Geheimnis. In den letzten Monaten wurde sie auch immer wieder mit ihrem beeindruckenden Verlobungsring gesehen: Ihr Partner Georgios Frangulis hatte ihr im März mit einem 12-karätigen ovalen Diamanten, umgeben von Smaragden – ihrem Lieblingsstein – einen Heiratsantrag gemacht. Das Schmuckstück hat einen geschätzten Wert von rund einer Million Dollar.

Mit Schmuck im Wert von über 200 Karat, einer Hommage an Sandplätze und einem „außergewöhnlichen“ Verlobungsring hat Aryna Sabalenka damit bestätigt, dass sie sowohl durch ihren Stil als auch durch ihr Spiel glänzen will.