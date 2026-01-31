Diese französische Influencerin lässt einen ikonischen Look aus einer Fernsehserie der 1990er Jahre wieder aufleben.

Eine sofort erkennbare Silhouette, auffällige Muster und eine unverkennbare Referenz an die Popkultur. Lena Mahfouf, besser bekannt als Lena Situations, hat kürzlich die kollektive Erinnerung wiederbelebt, indem sie einen ikonischen Look aus einer Fernsehserie der 1990er-Jahre neu interpretierte.

Eine Hommage an eine Kultklassiker-Serie

Lena Mahfouf teilte ein Video auf Instagram, das sich rasant verbreitete. Darin trägt sie ein Outfit, das deutlich an die Ästhetik der Kultserie „Die Nanny“ erinnert, die ab 1993 ausgestrahlt wurde und zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden ist. Die Anspielung ist sofort erkennbar für alle, die die Figur Fran Fine kennen, die für ihre ausdrucksstarken Silhouetten, Animalprints und perfekt abgestimmten Outfits bekannt ist. Innerhalb weniger Sekunden löste das Video zahlreiche Kommentare aus, die die Ähnlichkeit hervorhoben.

Für diesen Auftritt trug Lena Mahfouf einen Leoparden-Kostümrock, bestehend aus einer taillierten Jacke mit tiefem Ausschnitt und Pelzbesatz. Schnitt, Muster und Materialwahl erinnern direkt an die in den 1990er-Jahren durch die Serie populär gewordenen Outfits. Die Frisur unterstreicht den Bezug: glattes, braunes Haar, vorne zurückgebunden und von einem schwarzen Haarband gehalten – ein Stil, den die Hauptfigur der Serie oft trug.

Wenn die Popkultur der 1990er Jahre die Generation Z inspiriert

Seit einigen Jahren erleben Fernsehserien der 90er-Jahre ein Comeback bei einem jüngeren Publikum. Streaming-Plattformen, soziale Medien und die Modewelt tragen zu dieser Wiederentdeckung bei und machen bestimmte Silhouetten zu Inspirationsquellen für die heutige Mode. Mit der Neuinterpretation dieses Looks reiht sich Lena Mahfouf in diesen Trend ein: Sie kopiert das Outfit nicht einfach, sondern interpretiert dessen Codes im Kontext der Fashion Week und der sozialen Medien neu.

Ein bereits beanspruchter Bezug

Diese Inspiration ist nicht neu. Bereits 2021 nannte Lena Mahfouf in einem Interview mit der Vogue die Serie als eine ihrer kulturellen und stilistischen Einflüsse. Sie erklärte, der Stil der Figur sei über die Jahre relevant geblieben, insbesondere aufgrund seiner Freiheit und Kompromisslosigkeit. Ihre Veröffentlichung bestätigt diesen Zusammenhang: Der Look wird zum Ausdruck der Bewunderung für eine fiktive Figur und verortet sie gleichzeitig in einer zeitgenössischen Modeästhetik.

Eine sofortige Reaktion in den sozialen Medien

In der Bildunterschrift ihres Posts bezog sich die Influencerin mehrfach direkt auf die Welt der Serie und erwähnte insbesondere Maxwell Sheffield, eine weitere Kultfigur. Dieser erzählerische Ansatz verstärkte das Engagement ihrer Community, die sich aus Modefans und Kennern der Serie zusammensetzt. Die Reaktionen verdeutlichen ein wiederkehrendes Phänomen: Wird ein ikonischer Look detailgetreu nachgebildet, entwickelt er sich von einem einfachen Outfit zu einem gemeinsamen Kulturgut.

Indem sie einen ikonischen Look aus einer Fernsehserie der 1990er-Jahre neu interpretiert, zeigt Lena Mahfouf, wie Mode und Popkultur generationenübergreifend interagieren. Dieser Auftritt verdeutlicht, wie Fernsehreferenzen die Zeit überdauern und neue Bedeutung erlangen können, wenn sie stimmig und ihrem ursprünglichen Geist treu neu interpretiert werden.