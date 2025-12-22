In einem sportlichen Rock und High Heels fasziniert Rihanna nach wie vor genauso sehr wie eh und je.

Rihanna bewies es kürzlich bei einem Dinner in Los Angeles erneut: Ein schlichter Sportrock kann in Kombination mit High Heels zu einem ultra-glamourösen Outfit werden. Die Sängerin und Geschäftsfrau fasziniert weiterhin mit ihrer völlig freiheitlichen Neuinterpretation von Sportswear.

Ein perfekt ausbalancierter Sportswear-Chic-Look

Rihanna wurde in den Straßen von Los Angeles gesichtet. Sie trug einen langen, schwarzen Sportrock mit kontrastierenden Streifen, die an eine Laufbahn erinnerten. Das Outfit, das auf den ersten Blick sehr lässig wirken mag, gewann durch die spitzen Pumps mit Pythonmuster sofort an Eleganz.

Obenrum entschied sich Rihanna für ein gemütliches und zugleich lässiges Teil: ein Fleece-Pullover im Miu-Miu-Stil mit Karomuster, inspiriert von Outdoor- und Gorpcore-Mode, den sie neu interpretierte. Das Ergebnis: ein Outfit irgendwo zwischen Stadionkleidung und Red-Carpet-Look, das sie mit entwaffnender Leichtigkeit trug.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Kevin Wong • Wenn ich nicht arbeite, kann ich nicht essen ® (@iamkevinwong)

Das Detail, das den Unterschied ausmacht: Accessoires und Einstellung

Wie immer bei Rihanna spielen Accessoires eine entscheidende Rolle. Ein knallroter Lippenstift verlieh dem Look einen Hauch von altem Hollywood-Glamour, während eine mehrlagige, vom Y2K-Stil inspirierte Halskette dem modernen Outfit eine Prise 2000er-Jahre-Nostalgie hinzufügte. Der Python-Print kündigt den heißesten Trend der Saison an, und der sportliche Rock sorgt für eine absolut trendige Silhouette. Doch neben den einzelnen Teilen ist es Rihannas selbstbewusste Ausstrahlung, die dieses Outfit zu einem echten Fashion-Highlight macht.

Rihannas Markenzeichen: Regeln ohne zu zögern brechen

Mit diesem Look bestätigt Rihanna, was sie mit Cargohosen, Jogginghosen und Bikerjacken schon immer gemacht hat: Sie nimmt Kleidungsstücke aus der lässigsten Garderobe und erhebt sie durch die Kombination mit ultra-glamourösen Teilen zu modischen Statements. Sportrock + Pumps, Jogginghose + Tutu, zerrissene Jeans + schicke Derbys … alles ist erlaubt, solange sie dem Ganzen Kühnheit und Stimmigkeit verleiht.

Die Botschaft ist klar: Nicht nur das Outfit ist faszinierend, sondern auch die Art, wie man etablierte Regeln ablehnt. In einem sportlichen Rock und High Heels erinnert uns Rihanna daran, dass ein gelungener Look ebenso sehr von Kreativität lebt wie von der Freiheit, sich genau so anzuziehen, wie man möchte.