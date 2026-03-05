Diese spanische Schauspielerin teilt Fotos ihrer Schwangerschaft und berührt damit ihre Fans.

Úrsula Corberó, die unvergessliche Tokyo aus der Serie „Haus des Geldes“ (La Casa de Papel), berührte die Herzen ihrer Fans mit einem intimen Instagram-Post, in dem sie ihren Babybauch an der Seite ihres Partners (Chino Darín) präsentierte. Die schlichte Bildunterschrift „Bevor wir zu dritt sind“ rührte ihre Anhänger zutiefst.

Zärtliche Schnappschüsse während des Wartens auf das Baby

Auf den Fotos posiert Úrsula eng an ihren Partner (Chino Darín) geschmiegt, ihr Babybauch deutlich zu sehen. Weit entfernt von inszenierten Fotoshootings, strahlt dieser authentische Moment die schlichte Freude eines Paares aus, das bald ein neues Leben erwartet. Das sanfte Licht und ihre offensichtliche Verbundenheit sind sofort fesselnd.

Die spanische Schauspielerin, bekannt für ihre explosive Rolle in „Haus des Geldes“ (La Casa de Papel), gibt nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Dieser Instagram-Post markiert einen berührenden Wendepunkt: „Tokio“ weicht einer strahlenden werdenden Mutter – Úrsula Corberó –, die einfach den Beginn dieses neuen Lebensabschnitts feiert. Zudem verkündete sie via Instagram-Story die Geburt ihres ersten Kindes am 17. Februar 2026.

„Großartig“, „So bewegend“: Die Fans sind außer sich vor Begeisterung.

Die Kommentare strotzen vor Zuneigung: „Wunderbare Úrsula, was für eine Freude, dich so strahlend zu sehen!“, „Diese Fotos sind so schön und berührend!“, „Antes de ser tres… mein Herz schmilzt!“ Die Fans loben ihre Schönheit und diesen seltenen Einblick in ihr kostbares Privatleben.

Ein enges Paar im Rampenlicht

Úrsula und ihr Partner Chino Darín, die sich am Filmset kennengelernt haben, bilden ein starkes Paar, das für seine Diskretion bewundert wird. Dieser Beitrag offenbart ihre gemeinsame Freude und unterstreicht das Bild einer tiefen Liebe, die bereit ist, zu wachsen. Ihre Fans sind begeistert und sehen in ihnen ein Symbol für moderne und unbeschwerte Elternschaft.

Úrsula Corberó schenkt uns einen Moment purer Anmut, der die Leinwand übersteigt. Diese Schwangerschaftsfotos, von ihren Fans als „wunderbar“ und „bewegend“ beschrieben, zelebrieren das Erblühen der Liebe. Dieser Beitrag erinnert uns daran, dass der wahre Star manchmal einfach eine Frau, ihre Liebe und das Leben, das vor ihr liegt, ist.

Léa Michel
