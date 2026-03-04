"Sehr elegant": Deva Cassel legt einen umwerfenden Auftritt hin

Das französisch-italienische Model und die Schauspielerin Deva Cassel, Tochter von Monica Bellucci und Vincent Cassel, begeisterte in der ersten Reihe der Dior Herbst/Winter 2026/27 Show während der Pariser Fashion Week. Ihr Outfit zog alle Blicke auf sich und untermauerte ihren Status als neue Muse der Marke.

Ein treuer Anhänger des überarbeiteten New Look

Im Tuileriengarten nahm Deva Cassel Platz, um die von Jonathan Anderson entworfene Kollektion zu bewundern. Dior treu ergeben, verkörperte sie eine hochmoderne Interpretation des New Look, der Monsieur Dior so sehr am Herzen lag, und verband Tradition und zeitgenössischen Stil mit müheloser Eleganz.

Elegante und architektonisch anmutende Bürokleidung

Sie trug ein blau-weiß gestreiftes Hemd zu einem taillierten Rock, der an Diors ikonische, strukturierte Architektur erinnerte. Diese „Büro-Chic“-Silhouette, die als neu interpretierte Uniform konzipiert war, bildete einen brillanten Kontrast zu den legereren Looks auf dem Laufsteg. Ein selbstbewusster Look, professionell und modisch zugleich.

Die einhellige Reaktion: „Sehr elegant“.

In den sozialen Medien und der Presse überschlugen sich die Komplimente: „Sehr elegant“, „Ein absoluter Hingucker“, „Die perfekte Dior-Botschafterin“. Die Fans lobten ihre Fähigkeit, die Dior-DNA mit seltener Leichtigkeit zu tragen und sie gleichzeitig mit ihrer modernen Persönlichkeit zu verbinden.

Deva, der Star der ersten Reihe der Fashion Week

Lässig in der ersten Reihe sitzend, bewies Deva Cassel, dass sie auf dem Laufsteg genauso brilliert wie als Zuschauerin. Mit gerade einmal 21 Jahren bewegt sie sich souverän zwischen Modenschauen und VIP-Einladungen und beweist damit, dass ihr natürliches Charisma sie zu einem festen Bestandteil der Höhepunkte der Pariser Modewoche macht.

Mit ihrem beeindruckenden Auftritt bei Dior präsentiert Deva Cassel einen makellosen, stilvollen Look, der Tradition und Moderne vereint. In ihrer typischen Businesskleidung wirkt sie „sehr elegant“ und untermauert damit ihren Status als neue französische Stilikone. Paris erstrahlt in einem Licht, das so zeitlos ist wie der New Look, den sie so perfekt verkörpert.