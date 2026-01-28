Search here...

„Ich habe zugenommen“: Eine Miss France spricht über den anhaltenden Druck auf ihren Körper.

Fabienne Ba.
@angeliqueaf_off/Instagram

Angélique Angarni-Filopon, die zur Miss France 2025 gewählt wurde, sprach nach einem Jahr intensiver Beobachtung offen über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper. Ihre Enthüllungen zeigen, wie stark der Druck, dem Aussehen zu entsprechen, nach wie vor ist, selbst für diejenigen, die traditionellen Schönheitsidealen entsprechen.

Ein Jahr unter intensiver Medienbeobachtung

Während ihrer Regentschaft wurde Angélique Angarni-Filopon aufgrund ihres Alters und ihres Aussehens ständig kritisiert, was sie sehr belastete. Nachdem sie im Dezember 2025 die Krone an ihre Nachfolgerin abgegeben hatte, nahm sie an der britischen Tanzshow „Dancing with the Stars“ teil, wo sie offen über ihren Körper und die an ihn gestellten Erwartungen sprach.

„Ein ambivalentes Verhältnis“ zu seinem Image

Vor laufenden Kameras gab die ehemalige Schönheitskönigin zu, ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper entwickelt zu haben, nachdem sie im vergangenen Jahr Veränderungen – darunter eine Gewichtszunahme – bemerkt hatte. Sie erklärte: „Wir sind so hart zu uns selbst, zu unserem Körper…“, und verdeutlichte damit den enormen Druck, dem Frauen ausgesetzt sind, ob sie in der Öffentlichkeit stehen oder nicht.

Online-Reaktionen und Belästigungen

Angarni-Filopons Amtszeit verlief nicht ohne Kritik, und sie sah sich sowohl während als auch nach ihrer Regentschaft hasserfüllten und rassistischen Kommentaren in den sozialen Medien ausgesetzt. Diese Welle des Cybermobbings erschwerte die Situation zusätzlich und beeinträchtigte ihr Selbstbild.

Die Miss-France-Wahl, ein Spiegelbild der Schönheitsstandards

Die Miss-France-2025-Wahl ist Teil einer umfassenderen Debatte über das Körperbild in der Welt der Schönheitswettbewerbe. Historisch gesehen wurden diese Wettbewerbe dafür kritisiert, enge ästhetische Ideale zu fördern und erheblichen Druck auf die Teilnehmerinnen auszuüben, bestimmte Standards zu erfüllen – ein Phänomen, das in verschiedenen Kontexten gut dokumentiert ist.

Hin zu einer schrittweisen Akzeptanz

Trotz alledem entschied sich Angélique Angarni-Filopon, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen und nach vorn zu blicken. Mit ihrer Geschichte ermutigt sie zu einem mitfühlenderen Blick auf sich selbst, fernab starrer Schönheitsideale, und zeigt, dass Schönheit Vielfalt und Authentizität umfassen kann.

Angélique Angarni-Filopons Zeugnis erinnert uns daran, dass selbst die prominentesten Persönlichkeiten nicht immun gegen ästhetischen Druck und die damit einhergehende symbolische Gewalt sind. Indem sie ihre Verletzlichkeit in Worte fasst, trägt sie dazu bei, das Tabu rund um das Körperbild zu brechen und ebnet den Weg für einen inklusiveren Dialog über Schönheit, Selbstakzeptanz und Körpervielfalt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Mit 47 Jahren wertet Laetitia Casta ein Kleid mit einem unerwarteten Modeaccessoire auf.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 47 Jahren wertet Laetitia Casta ein Kleid mit einem unerwarteten Modeaccessoire auf.

Laetitia Casta zog kürzlich bei Jonathan Andersons erster Haute-Couture-Show Frühjahr/Sommer 2026 für Dior alle Blicke auf sich. In...

"Unglaublich elegant": Dieses amerikanische Model hinterlässt in einem Haute-Couture-Kleid einen bleibenden Eindruck.

Karlie Kloss begeisterte kürzlich die Pariser Couture-Woche mit einem Dior-Kleid, das eindrucksvoll bewies, dass transparente Stoffe und rückenfreie...

„Sie könnte ein Model sein“: Mit 31 Jahren definiert diese Schauspielerin den „koreanischen Chic“ neu.

Bae Suzy (bürgerlich Bae Su-ji), eine beliebte südkoreanische Ikone, fasziniert weiterhin mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung und außergewöhnlichen Vielseitigkeit....

"Großartig": Dieser Star beeindruckt Internetnutzer am Strand

Die amerikanische Rapperin Coi Leray, die monatlich 10 Millionen Hörer auf Spotify verzeichnet und für einen BET Award...

In Paris sorgt Demi Moore in einem skulpturalen Jumpsuit für Furore.

Die Pariser Haute Couture Fashion Week hielt einmal mehr, was sie versprach: spektakuläre und gewagte Kreationen. Zu den...

Amber Heard bricht ihr Schweigen über das Cybermobbing, dem sie ausgesetzt ist.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Amber Heard bricht in dem Dokumentarfilm „Silenced“ erneut ihr Schweigen. Darin beleuchtet sie...

© 2025 The Body Optimist