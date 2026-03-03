Teyana Taylors Auftritt mit ihrer Tochter lässt die Herzen in den sozialen Medien dahinschmelzen.

Auf dem roten Teppich der SAG Awards 2026 gab es wie jedes Jahr zahlreiche spektakuläre Looks zu sehen. Dieses Mal stach besonders der Auftritt der amerikanischen Singer-Songwriterin, Schauspielerin und Regisseurin Teyana Taylor mit ihrer Tochter hervor.

Ein bemerkenswerter Beitrag bei den SAG Awards

Am 1. März besuchte Teyana Taylor in Los Angeles die Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), wo sie für ihre Rolle in „One Battle After Another“ als Beste Nebendarstellerin nominiert war. Zu diesem Anlass trug sie ein Kleid von Thom Browne. Das Oberteil des Kleides war mit einem grafischen Patchwork-Muster in Grau- und Cremetönen verziert, während der mit silbernen Pailletten besetzte Rock in lange, pinkfarbene Bänder überging, die eine dramatische Schleppe bildeten.

Sie rundete den Look mit auffälligem Schmuck von Tiffany & Co. sowie einem intensiven Augen-Make-up und nudefarbenen Lippen ab, ganz im Sinne des Abendthemas, das von der Hollywood-Eleganz der 1920er und 1930er Jahre inspiriert war.

Rue Rose, ein ganz besonderer Gast

Neben ihr zog ihre fünfjährige Tochter Rue Rose Shumpert genauso viel Aufmerksamkeit auf sich wie das Outfit selbst. Das kleine Mädchen richtete vor dem Fotografieren spontan die Schleppe ihrer Mutter – eine Geste, die die Fotografen sofort begeisterte. Sie trug ein Hemd mit Peter-Pan-Kragen unter einer hellblau-weiß gestreiften Strickjacke, dazu einen gemusterten Rock und schwarze Stiefeletten. Lächelnd posierte sie Hand in Hand mit ihrer Mutter und tauschte vielsagende Blicke mit den Kameras.

Eine Sequenz, die online weit verbreitet wurde

Bilder des Paares auf dem roten Teppich verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien. Nutzer lobten die Spontaneität des Moments und hoben die Zärtlichkeit und Freude hervor, die beim Fototermin spürbar waren. Während eines Live-Interviews ergriff Rue Rose sogar kurz das Mikrofon, um ihre Freude über die Teilnahme an der Zeremonie auszudrücken. Diese kurze Einmischung verstärkte die emotionale Wirkung ihres Auftritts.

Ein entscheidender Moment der Zeremonie

Die amerikanische Singer-Songwriterin, Schauspielerin und Regisseurin Teyana Taylor, die bereits im Januar mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, bestätigt ihren Aufstieg in der Filmwelt. Ihr Auftritt bei den SAG Awards 2026 war umso bemerkenswerter, als sie diesen Moment mit ihrer Tochter teilte.

Abgesehen von den Auszeichnungen und den Outfits wird dieser Auftritt einer der berührendsten Momente des Abends bleiben. Ein schlichter Augenblick, eingefangen im Scheinwerferlicht, der das Publikum tief bewegte und in den sozialen Medien für Furore sorgte.