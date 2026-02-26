Search here...

„Sportlich und umwerfend“: Diese Olympiasiegerin sorgt am Strand für Furore.

Anaëlle G.
Die chinesisch-amerikanische Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu glänzt weiterhin nach ihren Erfolgen bei den Olympischen Winterspielen 2026, wo sie eine weitere Goldmedaille gewann. Ihr kürzlich auf Instagram geteiltes Fotoshooting für das amerikanische Sportmagazin Sports Illustrated Swimsuit sorgte im Internet für Furore und zeigte sie strahlend am Strand.

Ein Foto zur Feier des Olympiasiegs

Am Strand posiert Eileen Gu selbstbewusst in einem weißen Bikini, ihr blondes, gewelltes Haar weht sanft im Wind. Ihr dezentes Make-up betont ihre ausdrucksstarken Augen und die puderrosa Lippen, die durch die dazu passende weiße Maniküre perfekt ergänzt werden – ein Look, der sportlich und gleichzeitig elegant wirkt. Der Instagram-Account des amerikanischen Sportmagazins Sports Illustrated Swimsuit kommentierte das Foto mit dem Text : „Eine weitere Medaille. Und möge es Gold sein, @eileengu“, und hob damit ihren olympischen Triumph hervor, während sie gleichzeitig ihre natürliche Schönheit feierte.

Begeisterte Reaktionen von Internetnutzern

Seitdem treffen unzählige Fankommentare ein, auf Französisch (und in anderen Sprachen), die die weltweite Bewunderung für diese Olympiasiegerin belegen. Darunter: „Oh, großartig!“ , „So toll!!“ und „Ich liebe Ling, du bist die Beste!“ , die die Begeisterung für ihr Charisma und ihre sportliche Leistung widerspiegeln.

Dieser Auftritt bestätigt Eileen Gus Status als Sport- und Modeikone, die olympische Erfolge mit einer magnetischen Präsenz in den sozialen Medien verbindet.

