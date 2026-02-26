Search here...

Mit 49 Jahren sorgte Alicia Silverstone in einem figurbetonten Kleid für Furore.

Anaëlle G.
Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Alicia Silverstone bezauberte auf dem roten Teppich der Critics Choice Awards in einem Kleid von Stella McCartney. Der Star aus „Clueless“ und dem Film „Bugonia“ teilte ihren Look auf Instagram, wo ihre Fans von ihrer Eleganz begeistert waren.

Ein ultra-figurbetontes, perlenbesetztes Kleid

Alicia Silverstone trug bei den Critics Choice Awards ein schillerndes Perlenkleid mit trägerlosem Ausschnitt, eng anliegendem Oberteil und üppigem Drapé, das in einen weiten Maxirock überging. Das mit glitzernden Pailletten besetzte Kleid betonte ihre Figur und wurde durch lange Ohrringe und Diamantringe perfekt ergänzt.

Welliges Haar und rosa Make-up

Ihr sonnengeküsstes blondes Haar fiel in Wellen mit Seitenscheitel – ein Millennial-Look, der auch der Generation Z gefiel. Ihr rosiges Make-up – perlmuttfarbener Lidschatten, lange Wimpern, gebräunte Haut, gepuderte Wangen und pfirsichfarbene Lippen – rundete diesen raffinierten und strahlenden Look ab.

Fans in Ekstase auf Instagram

Das Foto, das ihre Stylisten Wayman Bannerman und Micah McDonald auf Instagram teilten und das anschließend auch von Alicia selbst gepostet wurde, löste eine Flut von Kommentaren aus: „100 % perfekt!“ , „Göttlich zeitlos“ und „Wunderschön und atemberaubend!“ Die Fans loben diesen Auftritt, der „Bugonia“ feiert, der für den Oscar als Bester Film, Beste Hauptdarstellerin und Bestes adaptiertes Drehbuch nominiert ist.

Mit ihrem fulminanten Comeback auf dem roten Teppich bestätigt Alicia Silverstone ihren Status als Modeikone, die Kühnheit und natürliche Anmut vereint.

