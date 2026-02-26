Camila Cabello zieht in Miami mit ihrem geblümten Kleid alle Blicke auf sich.

Camila Cabello sorgte kürzlich mit einer Reihe von Urlaubsfotos in einem schwarzen Blumenkleid für Furore in den sozialen Medien. Die kubanisch-mexikanische, eingebürgerte amerikanische Sängerin und Schauspielerin kommentierte ihren Look mit einem Augenzwinkern in Richtung ihres Sternzeichens und schrieb dazu : „Fröhliche Fische-Saison, ihr Lieben!“

Ein bezauberndes Blumenkleid

Auf Instagram teilte Camila Cabello mehrere Fotos, die in einem Wald bei Miami aufgenommen wurden. Darauf trägt sie ein schwarzes, geblümtes Kleid mit tiefem V-Ausschnitt. Ihr Outfit vereint elegante Ausstrahlung mit Urlaubskomfort und unterstreicht die entspannte Atmosphäre ihres Aufenthalts in der Sonne Floridas. Natürliches Make-up rundet den Look ab und bestätigt ihre Vorliebe für schlichte, aber dennoch eindrucksvolle Eleganz. Nur wenige Tage zuvor war sie bereits in Miami auf anderen Strandfotos zu sehen, bevor sie sich für dieses etwas schickere, aber nicht weniger elegante Outfit entschied.

Ein Regen von Komplimenten von den Fans

Kaum waren die Fotos veröffentlicht, füllte sich der Kommentarbereich ihres Beitrags mit bewundernden Nachrichten. Fans lobten sowohl ihre Schönheit als auch die positive Ausstrahlung der Bilder. Begeisterte Kommentare wie „So schön!“ , „Perfekt!“ und „Ich liebe das Kleid!“ zeugten von der Wertschätzung der Öffentlichkeit für ihr sympathisches und zugängliches Wesen.

Mit dieser Fotoserie, die die Fische-Saison feiert, bestätigt Camila Cabello ihren Status als Stilikone für ihre Fans, die jeden ihrer Auftritte genauestens analysieren, um Inspiration und gute Laune zu schöpfen.