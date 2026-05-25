Miss Venezuela Global 2025, die in Cannes im Gesicht verletzt wurde, beschuldigt ihre Stylistin der Körperverletzung.

Léa Michel
@andreadelvalt / TikTok

Am Rande der Filmfestspiele von Cannes hat sich ein erschütternder Fall ereignet. Andrea del Val, die zur Miss Venezuela 2025 gekürt wurde, beschuldigt ihren Stylisten Giovanni Laguna, sie in ihrem Hotelzimmer körperlich angegriffen zu haben. Die junge Frau veröffentlichte ein Video ihrer Gesichtsverletzungen in den sozialen Medien, was online für Empörung sorgte. Der Stylist wurde daraufhin von den französischen Behörden festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Ein in den sozialen Medien geteiltes Video

In einem mit ihrem Handy aufgenommenen Video zeigte Andrea del Val ihr verletztes Gesicht und beschuldigte ihren Stylisten direkt. „Seht her, das hat Giovanni Laguna angerichtet“, sagte sie auf Spanisch, bevor sie das Schlafzimmer filmte, dessen Möbel völlig durcheinander waren. Die junge Frau veröffentlichte die Bilder anschließend in ihren sozialen Medien, wo sie sich rasend schnell verbreiteten. Ihre Aussage, die sie in einem Moment offensichtlicher Verzweiflung machte, löste zahlreiche unterstützende Nachrichten aus.

Die Stylistin wurde von der Polizei befragt.

Laut der New York Post alarmierten Hotelgäste die Polizei, nachdem sie Geschrei und Anzeichen einer Auseinandersetzung bemerkt hatten. Die Beamten nahmen Giovanni Laguna bei ihrem Eintreffen fest. Bilder, die ein spanischer Journalist veröffentlichte, zeigen den Modedesigner angeblich in Begleitung der Behörden. Er befindet sich derzeit in Gewahrsam, konkrete Anklagepunkte wurden jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Giovanni Laguna ist eine bekannte Persönlichkeit in der Welt der Schönheitswettbewerbe Lateinamerikas, wo er zahlreiche Schönheitsköniginnen eingekleidet hat. Seit 2023 ist er künstlerischer Leiter der Miss Universe Colombia Organisation.

Dieser noch laufende Fall unterstreicht letztlich, wie wichtig es ist, der Justiz freie Hand zu lassen und gleichzeitig mutmaßlichen Gewaltopfern Gehör zu schenken und sie zu unterstützen. Die Ermittlungen der französischen Behörden müssen die Fakten präzise aufklären.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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