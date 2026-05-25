Mit 70 Jahren bezaubert Geena Davis in Cannes in einem roten Paillettenkleid

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin Geena Davis setzte den Filmfestspielen von Cannes 2026 (12.–23. Mai) einen fulminanten Abschluss. Bei der Abschlusszeremonie im Palais des Festivals sorgte sie in einem atemberaubenden Paillettenkleid für Furore, dessen Glitzern an ein Feuerwerk erinnerte. Dieser umwerfende Auftritt verkörperte perfekt den Trend des diesjährigen Festivals, bei dem Glitzer auf dem roten Teppich allgegenwärtig war.

Ein Paillettenkleid mit Feuerwerkseffekt

Das Prunkstück dieses Auftritts, Geena Davis' langes Abendkleid, bestach durch seine detailreiche Verarbeitung mit Perlen und Pailletten in warmen, juwelenartigen Farben. Das trägerlose Kleid enthüllte ein skulpturales Oberteil mit einem spitz zulaufenden Ausschnitt, der den Blick elegant auf das Gesicht der Schauspielerin lenkte. Die kunstvolle Anordnung der Pailletten erzeugte die Illusion eines funkelnden Feuerwerks und verlieh der Silhouette eine festliche und spektakuläre Dimension. Eine Wahl, die perfekt zur feierlichen Atmosphäre des Abschlussabends passte.

Dezente Ausschnitte und ein geteilter Rücken

Seitlich sorgt ein dezenter Ausschnitt, gehalten von einem dünnen Band aus leichtem Tüll, für einen Hauch von Modernität, ohne die Eleganz des Kleides zu beeinträchtigen. Am Rücken verleiht ein bis zum Knie reichender Schlitz der Silhouette Dynamik und gibt den Blick auf schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie frei. Diese sorgfältig durchdachten Details zeugen von präziser Schneiderkunst und stammen aus der Pre-Fall-Kollektion 2026.

Kostbarer Schmuck und strahlende Schönheit

Passend zu diesem Kleid wählte Geena Davis außergewöhnlichen Schmuck mit Diamanten und Rubinen: einen Ring, ein Armband und dazu passende Ohrringe, deren Form an angespülte Muscheln erinnert. Für ihr Make-up entschied sich das Team der Schauspielerin für ein dezentes Highlight: glänzende, rosafarbene Lippen und schimmernder Lidschatten, die das juwelenartige Funkeln der Pailletten des Kleides unterstreichen.

Mit diesem Kleid, das einem Feuerwerkseffekt glich, sorgte Geena Davis bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele von Cannes 2026 für einen der umwerfendsten Auftritte. Ein Beweis dafür, dass funkelnde Eleganz keine Altersgrenze kennt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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