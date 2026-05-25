In einem goldenen Kleid zieht Eva Longoria auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Am 23. Mai 2026 fand die Abschlusszeremonie der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai) statt, und die US-amerikanische Schauspielerin Eva Longoria schritt zum letzten Mal über den legendären roten Teppich. Bei ihrem letzten Auftritt sorgte sie erneut für Furore. In einem langen, schimmernden Goldkleid verzauberte sie die Fotografen und untermauerte ihren Status als unverzichtbare Größe an der Croisette, wo sie jedes Jahr zu den meist erwarteten Gesichtern zählt.

Ein goldenes Kleid mit Schlitz

Das Highlight ihres Auftritts, Eva Longorias langes goldenes Kleid, strahlte pure Eleganz aus. Der gerade, trägerlose Ausschnitt setzte ihre Schultern dezent in Szene, während ein Schlitz der Silhouette Dynamik und Bewegung bei jedem Schritt verlieh. Der leuchtende, warme Goldton zog alle Blicke auf sich und sorgte für einen sofortigen, atemberaubenden Auftritt auf dem roten Teppich. Eine Wahl, die dem feierlichen Charakter des Abschlussabends perfekt entsprach.

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Ein letzter, bemerkenswerter Aufstieg die Treppe hinauf

Eva Longoria gehörte als Gesicht einer großen Kosmetikmarke zu den Ersten, die bei der Abschlusszeremonie über den roten Teppich schritten. Ihr folgten weitere Prominente, die dieselbe Marke repräsentierten, darunter internationale Filmstars und eine bekannte französische Content-Creatorin. Dieser mit Spannung erwartete Gang die Treppe hinauf vereinte zahlreiche elegante Persönlichkeiten und bildete einen fulminanten Abschluss einer Veranstaltung voller unvergesslicher Modemomente.

Ein doppelt besonderer Tag

Dieser Auftritt in Cannes fiel mit großartigen Neuigkeiten für die Schauspielerin zusammen. Am selben Tag verkündete Eva Longoria, dass sie zur Besetzung der internationalen Adaption der Erfolgsserie „Call My Agent!“ stoßen würde . „Ein neues Castmitglied ist mit an Bord“, hieß es auf dem Account der Plattform – ein Beitrag, den die Schauspielerin selbst teilte. Ein doppelt erfreulicher Tag also: ein glamouröser Auftritt auf dem roten Teppich und eine erfreuliche berufliche Neuigkeit.

Mit diesem goldenen Kleid, das Eva Longoria bei der Abschlusszeremonie trug, sorgte sie für einen der letzten unvergesslichen Auftritte der 79. Filmfestspiele von Cannes. Ein Ausdruck strahlender Eleganz, perfekt für diesen Anlass.