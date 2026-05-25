Alle reden über Meryl Streeps Arme: Woher kommt diese Faszination?

Meryl Streep sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Die 76-jährige Schauspielerin, die in „Der Teufel trägt Prada 2“ erneut in die Rolle der skrupellosen Miranda Priestly schlüpfte, ist eine wahre Ikone. Doch anstatt ihr unbestreitbares Talent zu würdigen, spekuliert die Öffentlichkeit lieber über ihr vermeintliches „Geheimnis der Jugend“ und sucht die Antwort in ihren „muskulösen Armen“. Obwohl ihre Figur vielfach gelobt wird, spiegeln diese Komplimente über ihren „athletischen“ Körperbau vor allem den Druck gesellschaftlicher Normen wider.

Straffe Arme, die Bewunderung hervorrufen

„Für ihr Alter ist sie in einem erstaunlich guten Zustand“, „Wie sieht ihr Trainingsprogramm aus?“ , „Diese Frau ist wie ein Phönix aus der Asche“, „Sie muss eine unglaubliche Knochengesundheit haben.“ Seit einigen Wochen sorgt Meryl Streeps Figur in den sozialen Medien, die Frauen über 50 normalerweise eher kritisch gegenüberstehen, für Gesprächsstoff. Internetnutzer loben ihre „deutlichen Bizeps“ und ihren „starken Rücken“ anhand von Fotos, die sie vom roten Teppich aufgenommen haben.

Im Film „Der Teufel trägt Prada 2“ kommt die muskulöse Figur der Schauspielerin in ihrem roten Kleid mit seinem fast architektonisch anmutenden Fall voll zur Geltung. Vergleichbar mit einer „Naturgewalt“ oder gar einem „genetischen Wunder“, verkörpert Meryl Streep ein Ideal des Alterns. In einem Alter, in dem schlaffe Arme und ein faltiger Hals allgemein als normal gelten, zogen ihre muskulösen Schlüsselbeine im schmeichelhaften Scheinwerferlicht die Blicke auf sich. Die Medien versuchten umgehend, das „Geheimnis dieser Figur“ zu lüften, mit Schlagzeilen über ihre Leidenschaft fürs Schwimmen oder einer Auflistung ihrer Lieblingsübungen.

Diese Ikone der Leinwand, die meistnominierte Schauspielerin bei den Oscars, muss tatsächlich keine Gewichte stemmen, um Rollen zu ergattern, ob dramatisch oder historisch. Obwohl sie nicht für Actionfilme oder waghalsige Rollen bekannt ist, hat sie ihre Stärke bereits in „Mamma Mia!“ unter Beweis gestellt, einer Musicalkomödie, in der sie technische Kunststücke und Bewegungen vollführt, die einen festen Griff erfordern. Die Schauspielerin, die die „Eiserne Lady“ verkörperte, hat sich auch abseits der Leinwand einen stählernen Körper antrainiert. Während muskulöse Frauen oft als „zu maskulin“ gelten, scheint Meryl Streep eine Sonderbehandlung zu genießen.

Falsche Komplimente, die die Vorgaben verstärken

Ab 50 Jahren wird von Frauen erwartet, dass sie zehn bis zwanzig Jahre jünger aussehen und die Zeichen der Hautalterung hinauszögern. Artikel mit dem Titel „Senioren“ ermutigen sie, ihren Körper zu straffen, ihre Haut zu glätten, ihren Bauch nach den Wechseljahren zu straffen und Kreuzworträtsel gegen Hanteln einzutauschen. Dies ist besonders deutlich bei Frauen in der Öffentlichkeit. Sie müssen den Eindruck von Unsterblichkeit erwecken. Muskeln gelten nicht mehr als Stoßdämpfer bei Stürzen, sondern als sichtbarer Beweis für „gute Erhaltung“.

Diese kollektiven Komplimente über die markanten Schultern der Schauspielerin sind in Wirklichkeit verkappte Vorwürfe. Meryl Streep mag zwar immun gegen Osteoporose und Rheuma sein, aber nicht gegen den Konformitätsdruck. Ganz anders erging es der Schauspielerin Brooke Shields , einem legendären Gesicht der 80er-Jahre-Filme. Ihr wurde vorgeworfen , „schlecht gealtert“ zu sein und ihr einst vielversprechendes Aussehen „ruiniert“ zu haben. Sie sah sich einer Welle der Intoleranz ausgesetzt, nur weil ihre Schultern nicht aussahen, als wären sie gerade erst eingefroren worden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frauen über 60, die ein straffes Gesicht, wohlgeformte Beine und dezent definierte Arme aufweisen, als „Vorbilder des Alters“ hervorgehoben werden, während alle anderen als „abschreckende Beispiele“ und schlechte Botschafterinnen des Zeitablaufs gelten.

Die weiblichen Körperformen stehen weiterhin im Mittelpunkt der Debatte

Der Fall Meryl Streep ist kein Einzelfall: Er reiht sich ein in eine lange Tradition, in der die Körper von Frauen des öffentlichen Lebens zum Projektionsfläche kollektiver Wahrnehmungen werden. Ob Schauspielerinnen, Sängerinnen oder Journalistinnen – ihr Aussehen wird regelmäßig kommentiert, analysiert und mitunter sogar nach impliziten Kriterien wie „Jugend“ und „Anständigkeit“ bewertet.

Auffällig ist hier weniger die Bewunderung an sich als vielmehr ihre Form. Hinter Komplimenten über „durchtrainierte Arme“ oder eine „athletische Figur“ verbirgt sich oft eine Logik des Vergleichs: „gut aussehend für das Alter“, „trotz der Zeit begehrenswert bleibend“ oder gar den natürlichen Veränderungen des Körpers „widerstanden“. Mit anderen Worten: Der Blick auf Frauen beschränkt sich nicht auf das, was sie tun, sondern bewertet sie weiterhin anhand dessen, was sie zeigen.

Einerseits zeugen diese bewundernden Kommentare von Wohlwollen gegenüber der weiblichen Muskulatur, andererseits spiegeln sie ein alles andere als gesundes Ideal wider: das einer Frau, deren Vitalität wie ein Verfallsdatum auf Joghurt auf ihrem Körper eingeschrieben ist.