Das Konzert des Sängers Bad Bunny in Barcelona löst eine Kontroverse aus.

Der Besuch des puertoricanischen Rappers, Sängers und Produzenten Bad Bunny in Barcelona sollte eigentlich ein Fest werden. Doch ein Video, in dem die Zustände im VIP-Bereich angeprangert wurden, sorgte in den sozialen Medien für Aufruhr und überschattete den Auftritt des Sängers teilweise.

Ein mit Spannung erwartetes Konzert in Barcelona

Bad Bunny trat am 23. Mai 2026 im Rahmen seiner Welttournee „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ in Barcelona auf. Der puertoricanische Sänger, einer der meistgehörten Künstler der Welt, lockte Tausende von Fans zu einem der am meisten erwarteten Konzerte der Saison. Im Anschluss an das Konzert drehten sich die Diskussionen in den sozialen Medien jedoch nicht nur um seine Bühnenperformance. Ein Großteil der Kommentare befasste sich mit dem Erlebnis des Publikums, insbesondere mit der Organisation des VIP-Bereichs.

Ein virales Video, das auf den VIP-Bereich hinweist.

Im Zentrum der Kontroverse steht ein Video, das von einem Zuschauer auf TikTok veröffentlicht wurde und sich rasant verbreitete. Die Aufnahmen, geteilt vom Account @jordiferrandez, zeigen einen überfüllten VIP-Bereich, in dem die Zuschauer dicht gedrängt stehen. Der Filmende äußert in dem Video seine Empörung über die Menschenmenge, die in starkem Kontrast zu dem steht, was man von einem als exklusiv beworbenen Bereich erwarten würde. Der Beitrag löste eine Flut von Reaktionen aus, die von Unverständnis bis hin zu Wut reichten.

Die Menschenmenge war so dicht gedrängt, dass Tanzen unmöglich war.

Den online kursierenden Bildern zufolge herrschte im VIP-Bereich besonders angespannte Stimmung. Die Zuschauer drängten sich so dicht, dass sie sich – laut Augenzeugen – kaum bewegen, geschweige denn tanzen konnten. Dieses Szenario stand im krassen Gegensatz zu dem komfortablen und exklusiven Erlebnis, das diese Ticketkategorie eigentlich versprechen sollte. Viele Kommentatoren im Internet stellen sich angesichts dieser Bilder die Frage: Wie kann ein VIP-Bereich, der als Premium-Service beworben wird, zu einem derart ungemütlichen Ort werden?

Ein Premium-Sitzplatz zum Preis von 500 Euro, so der Zuschauer.

Was die Internetnutzer besonders schockierte, war der Preis. Laut dem Zuschauer, der das Video aufnahm, kostete ihn sein Platz in diesem Bereich 500 Euro. Eine beträchtliche Summe, die die Situation seiner Meinung nach umso schwerer verdaulich macht: Er beschreibt ein eigentlich exklusives Erlebnis, das sich zu einer wahren Tortur entwickelte. Auch wenn diese Summe lediglich auf seiner Aussage beruht und nicht offiziell bestätigt wurde, entspricht sie den üblichen Preisen für VIP-Pakete bei großen internationalen Tourneen.

Das Messgerätemanagement steht im Zentrum der Kritik

Abgesehen vom Preis wird vor allem die Organisation kritisiert. @jordiferrandez prangert die eklatante mangelnde Kontrolle über die Besucherzahl und das fehlerhafte Management des VIP-Bereichs an. Seinen Angaben zufolge wurde die zulässige Kapazität dieses Bereichs bei Weitem überschritten. Diese Kritik wirft immer wiederkehrende Fragen zu Großkonzerten auf: Sicherheit, Komfort und die Einhaltung der Versprechen gegenüber den zahlenden Zuschauern. Bislang gab es keine offizielle Stellungnahme der Veranstalter zu den veröffentlichten Bildern.

Eine Kontroverse, die in den sozialen Medien immer mehr an Fahrt gewinnt.

Wie so oft befeuerte die virale Verbreitung des Videos die Debatte. Unter dem Beitrag und während er geteilt wurde, bekundeten viele Internetnutzer ihre Solidarität mit dem Zuschauer @jordiferrandez und teilten teilweise auch ihre eigenen Missgeschicke bei überfüllten Konzerten.

Andere spielten den Vorfall herunter und wiesen darauf hin, dass große Menschenmengen ein fester Bestandteil des Erlebnisses bei großen Musikveranstaltungen seien. Ungeachtet dessen verdeutlicht der Vorfall eine wachsende Spannung innerhalb der Unterhaltungsbranche: die Spannung zwischen der Vermarktung immer teurerer VIP-Pakete und der mitunter enttäuschenden Realität vor Ort.

Bad Bunnys Konzert in Barcelona wird zwar in Erinnerung bleiben, aber nicht allein wegen seiner Performance. Die Debatte um die Servicebedingungen in VIP-Bereichen bei Großkonzerten ist aufgrund der hohen Erwartungen und des tatsächlichen Erlebnisses noch lange nicht beendet.