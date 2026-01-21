Search here...

Mit ihrem „atypischen" Look definiert diese Skaterin die Codes der Sportmode neu.

Léa Michel
@alysaxliu/Instagram

Die amerikanische Eiskunstläuferin Alysa Liu, Silbermedaillengewinnerin der US-Meisterschaften 2026, begeistert dank ihrer Frisur weit über das Eis hinaus. Die 20-Jährige, Mitglied des Olympiateams für die Spiele Mailand-Cortina 2026, trägt blondierte Ringe in ihrem braunen Haar – ein ungewöhnlicher Look, der in den sozialen Medien für Furore sorgt und die Regeln der Sportmode neu definiert.

Ringe, die eine Geschichte erzählen

In einem Interview mit NBC New York enthüllte Alysa Liu die Bedeutung ihrer Frisur, die sie seit Ende 2023 geduldig pflegt . „Ich lasse mir jedes Jahr Ende Dezember einen Streifen färben. Dieser hält dann ein Jahr, bevor der nächste kommt“, erklärte sie. Drei helle Ringe schmücken ihren Kopf – Symbole eines jährlichen Rituals, das den Lauf der Zeit markiert. Sie wünschte sich hellere Nuancen als sonst – weit entfernt von ihrem typischen Rotbraun –, doch ihr sehr dunkler brauner Haaransatz widersetzte sich dem Wunsch, sodass professionelle Produkte und zwei Friseurbesuche nötig waren.

Eine herzliche Hommage an ihre Friseurin

Alysa Liu bedankte sich ausdrücklich bei Kelsey, ihrer Stylistin aus St. Louis, die sie bei den Weltmeisterschaften 2026 kennengelernt hatte . „Sie hat die Farbe perfekt abgestimmt, meine Haare sehen gesund aus und es ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe“ , betonte die Weltmeisterin. Kelsey teilte den Prozess auf Instagram und lobte die Eiskunstläuferin als „bescheiden, witzig und inspirierend“. Das kreative Duo zauberte einen strahlenden „Halo“, der perfekt zu ihren Drehungen auf dem Eis passte.

Ein Champion, der alles wagt

Nach ihrem triumphalen Comeback 2024 – gekrönt vom Weltmeistertitel 2025, dem ersten für eine Amerikanerin seit 19 Jahren – hat sich Alysa Liu als Favoritin auf olympisches Gold etabliert. Ihre Frisur, die sich deutlich von den strengen Standards des Eiskunstlaufs abhebt, begeistert die Fans, die diese stilistische Freiheit lieben. Auf Instagram und TikTok überschlagen sich die Reaktionen: „Ein Stil, der Leistung und Persönlichkeit vereint“, was beweist, dass die Athletin in Sachen Kreativität genauso glänzt wie bei ihren dreifachen Axeln.

Angesichts der bevorstehenden Olympischen Spiele 2026 (6.–22. Februar 2026) verkörpert Alysa Liu eine neue Generation: makellose Technik und ein kühner, unkonventioneller Look. Ihre gebleichten Ringe sind mehr als nur ein ästhetisches Detail; sie symbolisieren ihre persönliche Entwicklung und inspirieren junge Sportlerinnen, ihre Originalität zu leben.

