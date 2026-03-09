„Mein Gesicht sieht schrecklich aus“: Nach mehreren Schönheitsoperationen spricht Jessi Ngatikaura über ihr Bedauern.

Anaëlle G.
Jessi Ngatikaura, Star der Reality-TV-Show „The Secret Lives of Mormon Wives“, hat enthüllt, dass sie nach ihrer letzten Schönheitsoperation einen Albtraum durchlebt. Sie sagte sogar, ihr Gesicht sehe „schrecklich aus“ und der Eingriff habe ihr Leben „ruiniert“.

Jessi Ngatikaura in vollem Bedauern

In einem TikTok- Video erklärt Jessi Ngatikaura, dass sie mit dem Ergebnis ihrer letzten Schönheitsoperation, für die sie rund 25.000 US-Dollar ausgab, „extrem unglücklich“ sei. Sie vertraut an, dass sie das Gefühl habe, diese Operation habe ihr Leben und ihre Karriere ruiniert, da ihr Aussehen für ihre Arbeit vor der Kamera, in Interviews und bei Werbeveranstaltungen von zentraler Bedeutung sei. Der Reality-Star, der durch die Hulu-Serie „The Secret Lives of Mormon Wives“ bekannt wurde, geht sogar so weit zu sagen, dass sie sich in der fünften Staffel „furchtbar hässlich“ finde. Sie beschreibt ein „geschwollenes Gesicht“, Augen, die „verrückt aussehen“, und ein Aussehen, das sich völlig von dem der vorherigen Staffel unterscheidet. „Mein Gesicht sieht schrecklich aus, da stimme ich vollkommen zu“, beharrt sie und erklärt, wie sehr sie diese Veränderungen verunsichern .

Missverstandene Verfahren und schwere Nebenwirkungen zu ertragen

Ursprünglich wollte Jessi nur eine Unterlidstraffung, um die Form ihrer Augen zu korrigieren. Auf Anraten eines Arztes erklärte sie, dass sie einer zusätzlichen Oberlidstraffung und Fetttransplantation zugestimmt habe, ohne den Umfang des Eingriffs, seine Folgen oder die Genesungszeit wirklich zu verstehen. Sie erklärt nun, dass sie die Fetttransplantation eigentlich gar nicht wollte, sondern lediglich einem Rat gefolgt sei, und bedauert, nicht mehr Fragen gestellt zu haben.

Jessi Ngatikaura behauptet außerdem, dass ihr ohne ihre Zustimmung Fett in die Lippen gespritzt wurde, wodurch diese „sehr uneben“ wirken und ihr Unbehagen beim Blick in den Spiegel noch verstärkt wird. Um das Ergebnis zu „korrigieren“, hat sie bereits Kybella angewendet, um einen Teil des Fetts zu reduzieren, das sie „aufgedunsen“ erscheinen lässt, jedoch ohne ihr früheres Aussehen wiederzuerlangen.

Eine Vertrauenskrise, die zu einer warnenden Lektion geworden ist

Rückblickend gibt Jessi Ngatikaura zu, dass sie „von ihren Selbstzweifeln geblendet“ war und nicht mehr sah, wie schön sie schon vor den vielen Operationen gewesen war. Sie vertraut an, dass sie beim erneuten Ansehen der vierten Staffel denkt: „Ich war wirklich gut, ich wünschte, ich hätte das damals schon gesehen.“ Diese Erkenntnis berührt sie so tief, dass sie in einem Video weint.

Heute verspricht sie, ihr Gesicht – abgesehen von Botox – nicht mehr zu verändern und appelliert an ihre Follower, sich vor einem Schönheits-OP gut zu informieren und genügend Zeit einzuplanen. „Es ist völlig in Ordnung, sich in seiner Haut wohlzufühlen und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, das keinen Veränderungswunsch mehr weckt“, schließt sie und nutzt ihre schmerzhafte Erfahrung als Warnung für alle, die in Versuchung geraten könnten, denselben Weg einzuschlagen.

Über ihre persönlichen Erfahrungen hinaus verdeutlicht Jessi Ngatikauras Bericht den ästhetischen Druck, der nicht nur auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, sondern auch auf viele Frauen im Alltag lastet. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass das Streben nach „Perfektion“ manchmal einen tieferliegenden Mangel an Selbstvertrauen kaschieren kann, der durch einen chirurgischen Eingriff nicht immer behoben werden kann.

Madonnas Tochter zieht im gotischen Stil alle Blicke auf sich.

