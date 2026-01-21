Search here...

Mit 58 Jahren präsentiert Nicole Kidman ihre natürliche Haarpracht und ihre Locken sorgen für Furore.

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman beweist einmal mehr, dass sie eine zeitlose Stilikone ist. Kürzlich begeisterte sie ihre Fans auf Instagram mit einem Foto von ihrer Chile-Reise, auf dem sie stolz ihre Naturlocken präsentiert. Schluss mit glatt geföhnten Haaren: Hallo zu ihren langen, blonden Locken, die sie schlicht zu einem tiefen Pferdeschwanz zusammengebunden und dezent unter einer beigen Haube verborgen trägt.

Ein schlichter, aber dennoch ultra-schicker Look

Auf diesem Schnappschuss, der während eines Südamerika-Urlaubs entstand, präsentiert Nicole Kidman einen entspannten und zugleich eleganten Stil, ganz im Sinne des Trends zu „stillem Luxus“. Sie trägt einen braunen Blazer, Jeans, braune Schuhe und eine braune Chanel-Ledertasche – ein minimalistischer Look mit raffinierten Details. Hinter ihrer klassischen dunklen Sonnenbrille strahlt sie eine neu gewonnene Gelassenheit aus und kommentiert ihr Foto schlicht: „Es war toll, Chile zu erkunden 🇨🇱.“

Das große Comeback der Naturlocken

Es ist nicht das erste Mal, dass Nicole Kidman ihre natürliche Haarpracht präsentiert. Seit einigen Wochen sieht man sie immer wieder mit ihren blonden Locken, sei es bei einem Familiengeburtstag, einer Weihnachtsfeier in Sydney oder auf einer Flugreise. Diese Rückkehr zu ihrem natürlichen Look scheint den Beginn einer neuen Ära für die Schauspielerin zu markieren, deren Ehe mit dem Sänger Keith Urban im Jahr 2025 nach fast zwanzig Jahren Beziehung in die Brüche ging.

Diese Haarverwandlung ist kein Zufall: Vor einigen Monaten vertraute sie dem Magazin Allure an, dass sie es bereue, ihre Haare so lange geglättet zu haben. „Warum habe ich das getan? Ich liebte meine Locken“, gestand sie, als sie alte Fotos von sich wiederentdeckte, auf denen sie strahlend aussah.

Indem Nicole Kidman ihre natürliche Haarstruktur voll und ganz annimmt, sendet sie eine starke Botschaft: Inmitten der Umbrüche und Veränderungen des Lebens liegt die Rückkehr zu sich selbst in einer Form der Freiheit. Ihre Locken sind mehr als eine ästhetische Entscheidung; sie werden zum Symbol dieser Selbstfindung – elegant und unbestreitbar inspirierend.

„Immer noch an der Spitze“: Mit 55 Jahren setzt sie ihren kompromisslosen Stil durch.

