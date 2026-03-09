Madonnas Tochter zieht im gotischen Stil alle Blicke auf sich.

Anaëlle G.
Mit gerade einmal 29 Jahren hat Lourdes Leon, Model und Musikerin unter ihrem Künstlernamen Lolahol, einmal mehr ihren Mut und ihren Sinn für Stil unter Beweis gestellt. Während der Ann-Demeulemeester-Show im Rahmen der Pariser Fashion Week zog Madonnas Tochter in einem dramatischen schwarzen Kleid alle Blicke auf sich – ein Kleidungsstück, das dunkle Romantik ausstrahlt.

Eine ausgesprochen gotische Ästhetik

Das Kleid, das dem Ruf des belgischen Modehauses Ann Demeulemeester alle Ehre machte, bestach durch skulpturale Ausschnitte und metallische Details. Der Stoff gab den Blick auf ein markantes Drachentattoo an ihrem Oberschenkel frei und verlieh dem Gesamtbild eine noch rebellischere Note. Lourdes, bekannt für ihren avantgardistischen Stil, scheint eine schicke Gothic-Ästhetik zu pflegen, die Punk-Einflüsse mit raffinierter Sinnlichkeit verbindet.

Ihr glattes schwarzes Haar, das dezente Make-up und die strahlende Haut bildeten einen reizvollen Kontrast zum auffälligen Outfit und schufen so eine meisterhafte Balance zwischen Natürlichkeit und Theatralik. Dieser Auftritt entspricht ihrem Image: eine unabhängige Künstlerin, die zwar in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, aber in Mode und Musik ihren eigenen Weg geht und sich jeder Form von Konformität verweigert.

Ein aufstrebender Stern in der Modeszene

Nachdem sie bereits in Kampagnen für Marc Jacobs und Mugler zu sehen war, etabliert sich Lourdes Leon als aufstrebender Stern der zeitgenössischen Modewelt. Auch bei der Saint Laurent Show wenige Tage zuvor anwesend, untermauert sie ihren Platz unter den meistbeachteten Persönlichkeiten dieser Fashion Week. Ihre Fähigkeit, Stärke, Sinnlichkeit und Avantgarde zu vereinen, begeistert Fotografen und Designer gleichermaßen und festigt ihren Status als neue Muse experimenteller Mode.

Mit diesem Look von Ann Demeulemeester beweist Lourdes Leon, dass sie nicht nur das Charisma ihrer Mutter, sondern auch deren Kühnheit geerbt hat. Sie vereint gotische Attitüde mit selbstbewusster Eleganz und verkörpert damit eine Generation, die ihre kreative Freiheit hochhält.

Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
