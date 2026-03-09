In einem Korsettkleid interpretiert diese südafrikanische Sängerin ein ikonisches Modesymbol neu.

Tyla, die aufstrebende südafrikanische Sängerin, erregte kürzlich auf der Pariser Modewoche Aufsehen, indem sie ein legendäres Modesymbol auf kühne Weise neu interpretierte.

In einem kegelförmigen Korsettkleid, eine klare Hommage an Gaultier

Bei der Jean-Paul Gaultier Herbst/Winter 2026/2027 Show sorgte Tyla in der ersten Reihe für einen fulminanten Auftritt in dem ikonischen schwarzen Korsettkleid des Hauses. Die strukturierte und skulpturale Formgebung betonte ihre Taille und zauberte eine ikonische Sanduhr-Silhouette, während der kreisrunde, satinartige Rock, der unterhalb der Knie ausgestellt war, für fließende Eleganz und Volumen sorgte. Abgerundet mit spitzen schwarzen Pumps, einem weißen Spitzenchoker und zartem Schmuck vereinte dieses Outfit Retro-Eleganz mit schicker Modernität.

Tyla bei der Jean Paul Gaultier Herbst/Winter 2026 Show pic.twitter.com/oBv6yGLu6F — linda (@itgirlbackup) 8. März 2026

Eine Hommage an die Ikonen der 90er Jahre

Dieses Korsett ist eine Hommage an Madonna, die das Design in den 90er-Jahren unter Jean-Paul Gaultier unsterblich machte. Tyla, ihrem dramatischen Stil treu, verlieh diesem ikonischen Look eine persönliche Note: lockeres, gewelltes Haar, strahlende Haut und glänzende Lippen, die die architektonische Strenge ausbalancieren. Auf dem roten Teppich posierte sie sogar mit einem Blackberry für ein Vintage-Selfie und unterstrich so den angesagten Retro-Look.

Mit ihrem kegelförmigen Korsettkleid von Jean-Paul Gaultier beweist Tyla ihr Können in der Neuinterpretation von Modeikonen und unterstreicht gleichzeitig ihre extravagante Persönlichkeit. Dieser Pariser Look, irgendwo zwischen Madonna-Nostalgie und südafrikanischer Avantgarde, kündigt eine Saison an, in der das kegelförmige Korsett die roten Teppiche weltweit erneut dominieren wird.