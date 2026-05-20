In goldener Spitze sorgte Heidi Klum auf dem roten Teppich in Cannes für Furore.

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum erschien auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai) zur Vorführung des Films „Fjord“. Sie wählte einen spektakulären Look, der ihrem gewohnten Gespür für dramatische Mode entsprach. Ihr Outfit, bestehend aus exquisiter Goldspitze und einem cremefarbenen Opernmantel, avancierte schnell zu einem der auffälligsten Auftritte des Abends.

Ein zweiteiliges Set aus goldener Spitze

Das Herzstück von Heidi Klums Look ist ein maßgeschneidertes zweiteiliges Ensemble aus handbestickter Alençon-Spitze mit Goldfaden. Das dichte, detailreich gearbeitete Blumenmuster bedeckt den gesamten Stoff und fängt das Licht je nach Blickwinkel in unterschiedlicher Intensität ein. Das strukturierte, figurbetonte Oberteil mit herzförmigem Ausschnitt verleiht dem Outfit eine romantische Note. Der Meerjungfrauen-Rock fällt fließend und weitet sich zum Saum hin leicht aus, wodurch eine elegante und skulpturale Silhouette entsteht.

Ein theatralischer Opernmantel

Um den feierlichen Charakter ihres Auftritts zu unterstreichen, trug Heidi Klum dazu einen cremefarbenen Taft-Opernmantel, den sie lässig über die Schultern legte. Das besonders spektakuläre Stück besticht durch seine voluminösen Puffärmel und den sanft fallenden Rücken. Der Kontrast zwischen der Präzision der goldenen Spitze und der luftigen Leichtigkeit des cremefarbenen Tafts verleiht dem Outfit eine wahrhaft filmische Qualität. Bei jedem Schritt schwingt der Mantel sanft mit und betont so die Theatralik der Silhouette.

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Ein warmes Makeover

Für ihren Beauty-Look wählte Heidi Klum sanfte, natürliche Wellen, die die klaren Linien ihres Outfits abmilderten. Ihr Make-up setzte auf warme, sonnengeküsste Töne: ein strahlend gebräunter Teint, dezent betonte Augen und Lippen in goldenen Nuancen. Mehrere goldene Halsketten rundeten den Look perfekt ab und harmonierten wunderbar mit ihrer Silhouette.

Mit ihrem Auftritt in Cannes lieferte Heidi Klum eine wahre Meisterleistung an Eleganz ab, die auf dem Glanz goldener Spitze und der Theatralik eines Opernmantels basierte. Eine Silhouette, die gleichermaßen raffiniert und unbestreitbar spektakulär war.