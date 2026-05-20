Die 68-jährige Schauspielerin Andie MacDowell überrascht mit einer eleganten Haarverwandlung.

Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 (12.–23. Mai) sorgt Andie MacDowell für Aufsehen. Die amerikanische Schauspielerin und das Model hat sich entschieden, ihre berühmten silbernen Locken vorübergehend gegen eine sehr elegante Hochsteckfrisur einzutauschen.

Ein bemerkenswerter Auftritt an der Croisette

Andie MacDowell ist 2026 bei den Filmfestspielen von Cannes und nutzt dieses wichtige Ereignis der Filmwelt für mehrere stilvolle Auftritte. Am 16. Mai präsentierte sie sich der Presse und den Fotografen mit einer brandneuen Frisur – eine Veränderung, die so auffällig war, dass sie zahlreiche bewundernde Kommentare hervorrief.

Die legendäre Darstellerin von „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, die jahrzehntelang für ihre ungebändigten Locken bekannt war, die im Laufe der Jahre silbern geworden sind, wagt es zu experimentieren und überrascht damit ihre Fans.

Eine Frisur, die halb hochgesteckt, halb offen ist

Diese Frisur, die Andie MacDowell trägt, vereint Eleganz und Natürlichkeit perfekt. Ihr silbernes Haar ist am Oberkopf nach hinten gekämmt und umrahmt ihr Gesicht sanft. Zwei lange, gewellte Strähnen fallen locker zu ihren Seiten und sorgen für einen weichen, natürlichen Look. Die unteren Haare fallen in sanften Wellen über ihre Schultern. Dieser Stil, von Stylisten als „Half-up, Half-down“ bezeichnet, kombiniert gekonnt Struktur und fließende Formen – eine subtile Art, klassische Abendfrisuren zu modernisieren.

Ein weißer Anzug und ein bordeauxrotes Hemd für den kompletten Look

Passend zu ihrer Frisur wählte Andie MacDowell einen sehr eleganten Look. Sie trug einen perfekt sitzenden weißen Hosenanzug, dessen klare Linien die Präzision der Verarbeitung unterstrichen, kombiniert mit einer tief bordeauxroten Bluse. Dieser Kontrast zwischen dem strahlenden Weiß und dem weinroten Ton verleiht dem Ensemble eine moderne und zugleich zeitlose Eleganz.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Cult of Future (@cultofuture)

Mehrere Haarveränderungen innerhalb weniger Tage

Dieser Auftritt war nicht Andie MacDowells einziger Haar-Höhepunkt beim diesjährigen Filmfestival in Cannes. Am Tag zuvor, bei der Premiere von „Karma“, entschied sich die Schauspielerin für ein perfekt glattes Föhnstyling und tauschte ihre gewohnten Locken gegen einen fließenden Look, der mit einem eleganten schwarzen Kleid kombiniert wurde. Wenige Tage zuvor wurde sie in einem hellblauen Kleid gesichtet, ihre charakteristischen Locken diesmal zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden. Drei Auftritte, drei Frisuren: Andie MacDowell beweist, dass Haar-Experimente und Eleganz perfekt vereinbar sind.

Eine silberne Haarfarbe, die seit 2020 voll und ganz akzeptiert wird.

Obwohl die Schauspielerin heutzutage gerne mit verschiedenen Frisuren experimentiert, ist ihre Haarfarbe seit einigen Jahren unverändert. 2020 entschied sich Andie MacDowell, ihr natürliches Grau anzunehmen und es nicht mehr zu färben. „Das wollte ich schon immer“, verriet sie und erklärte, dass diese Entscheidung schon lange in ihr gereift war. Seitdem ist ihr silbernes Haar zu einem ihrer markantesten Merkmale geworden.

Eine von seinem Vater inspirierte Entscheidung

Um diese Entscheidung zu erklären, verweist die Schauspielerin auf ihre Familiengeschichte. Ihre Mutter, die mit 53 Jahren starb, als Andie erst 23 war, erlaubte ihr nicht, diesen Übergang zu ihren grauen Haaren mitzuerleben. Deshalb wandte sie sich an ihren Vater, um über ihr eigenes Verhältnis zu grauen Haaren nachzudenken. „Männer haben diesen Übergang immer problemlos und ohne Scham durchgemacht. Niemand fragt einen Mann nach seiner Haarfarbe“, betont sie in demselben Interview. Diese Bemerkung unterstreicht die anhaltende Doppelmoral in Bezug auf Geschlecht und Altern, die Andie MacDowell allein durch ihre Präsenz auf der Leinwand infrage stellen will.

„Gesund zu sein ist besser als jung auszusehen.“

Abgesehen von ihrer Frisur entwickelt Andie MacDowell in ihren Interviews eine ganze Philosophie des Alterns. Die Schauspielerin betont ausdrücklich, dass sie dem Streben nach Jugend um jeden Preis abgeneigt ist. „Es gibt einen Unterschied zwischen dem Versuch, jung auszusehen, und dem Wunsch, gut auszusehen. Ich pflege meine Haut, aber nicht, weil ich ‚jung aussehen‘ will. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte einfach gesund aussehen und mich selbst bewahren“, erklärt sie. Diese Botschaft findet in einer Zeit allgegenwärtiger Anti-Aging-Botschaften besonders großen Anklang und macht die Schauspielerin zu einer einzigartigen Stimme in Hollywood.

Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 gab Andie MacDowell erneut eine Stil-Lektion. Von einer halboffenen Frisur über ein glattes Föhnstyling bis hin zu einem tiefen Pferdeschwanz präsentierte die amerikanische Schauspielerin eine Vielzahl von Looks für ihr natürliches silbernes Haar, ohne dabei jemals ihren seit Jahren prägenden visuellen Stil aufzugeben.