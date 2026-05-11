„Eine indische Schönheit“: Diese ehemalige Miss World sorgt in einem elfenbeinfarbenen Kleid für Furore.

Wenn Priyanka Chopra über den roten Teppich schreitet, erwartet man einen unvergesslichen Fashion-Moment. Und bei der Gold Gala 2026 in Los Angeles erfüllte sie diese Erwartung voll und ganz. In einem elfenbeinfarbenen Kleid, das Geschichte und Emotionen in sich trug, sorgte die ehemalige Miss World für Furore. In den sozialen Medien überschlugen sich die Kommentare: „Indische Schönheit“, „Wunderschön“ und so weiter.

Ein skulpturales Kleid voller Symbolik

Für diesen prestigeträchtigen Abend, der von Gold House im Music Center ausgerichtet wurde, wählte Priyanka Chopra eine maßgeschneiderte Couture-Kreation des indischen Designers Amit Aggarwal in Zusammenarbeit mit ihrer langjährigen Stylistin Ami Patel. Das Ergebnis ist atemberaubend: ein elfenbeinfarbenes Kleid mit figurbetonter Silhouette, das in eine ätherische Schleppe übergeht, verziert mit transparenten Einsätzen und skulpturalen Stickereien.

Was diesen Look so einzigartig macht, ist seine Geschichte. Das Kleid wurde aus einem 20 Jahre alten Chikankari-Sari gefertigt und zu einem modernen Kleidungsstück umgestaltet. Sechs Wochen Arbeit waren nötig, wobei der gesamte Prozess von indischen Kunsthandwerkern in Handarbeit ausgeführt wurde, bevor der Stoff nach Amit Aggarwals architektonischer Handschrift neu interpretiert und mit zarten Glasperlen verziert wurde. Eine Hommage an die indische Textilkunst und die Frauen, die sie bewahren.

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Ein Abend voller Bedeutung

Abseits des roten Teppichs hatte die Gold Gala 2026 für Priyanka Chopra eine besondere Bedeutung. Sie wurde mit dem renommierten Global Vanguard Honor ausgezeichnet, einem Preis, der von Gold House an Persönlichkeiten verliehen wird, die sich international für die Förderung der asiatisch-pazifischen Kultur einsetzen. Diese Ehrung würdigt ihre 25-jährige Karriere, die die indische Filmindustrie und Hollywood umfasst.

Das Thema der fünften Ausgabe, „Eine neue goldene Welt“, würdigte kulturelle Führungsrolle und kollektiven Fortschritt. Ein perfekter Rahmen, um ein Kleid zu tragen, das die Geschichte des Dialogs zwischen indischen Traditionen und zeitgenössischen Normen erzählt.

Eine außergewöhnliche Karriere

Eine gute Erinnerung daran, wie weit sie es gebracht hat: Priyanka Chopra wurde am 30. November 2000 im Alter von nur 18 Jahren zur Miss World gekrönt. Dieser Erfolg markierte den Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Sie avancierte zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen Bollywoods und spielte unvergessliche Rollen in Filmen wie „Fashion“, „Mary Kom“ und „Bajirao Mastani“, bevor sie mit der Serie „Quantico“, gefolgt von „Citadel“ und „The Bluff“, Hollywood eroberte.

Cannes 2026 (12.-23. Mai 2026) wird ebenfalls ein wichtiges Ereignis für sie sein: Dort wird sie ihren neuen Film „Reset“ präsentieren, einen Survival-Thriller, den sie zusammen mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom gedreht hat.

Standing Ovations in den sozialen Medien

Unter den zahlreichen Beiträgen vom roten Teppich überschütteten Internetnutzer sie mit Lob. „Eine indische Schönheit“, „wunderbar“, „die eleganteste Frau der Gold Gala“ … die Kommentare zeugen von der Bewunderung, die die Schauspielerin hervorruft, aber auch von der sehr positiven Resonanz auf ihre Kleiderwahl. Viele lobten die symbolische Bedeutung des Kleides, seine Verbindung zum indischen Erbe und die Art und Weise, wie Priyanka Chopra ihre Bekanntheit nutzt, um die Kunsthandwerker hinter den von ihr getragenen Kleidungsstücken ins Rampenlicht zu rücken.

Mit ihrem Auftritt bei der Gold Gala 2026 schafft Priyanka Chopra weit mehr als nur einen modischen Moment. Sie erzählt eine Geschichte – die einer über zwei Jahrzehnte währenden Reise, eines kostbaren kulturellen Erbes und traditioneller Handwerkskunst, präsentiert auf einem der prestigeträchtigsten roten Teppiche der Welt.