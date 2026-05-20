Mit 57 Jahren zieht dieses dänische Model in einem Spitzenoutfit alle Blicke auf sich.

Bei der Vorführung des Films „Amarga Navidad“ im Palais des Festivals erschien das dänische Model und die Fotografin Helena Christensen in einem atemberaubenden schwarzen Spitzenensemble auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai). Mit ihrem eleganten und zugleich stilistisch unverwechselbaren Auftritt bewies sie einmal mehr ihr Können bei großen internationalen Modeevents.

Ein von Meerjungfrauen inspiriertes Spitzenkleid

Im Mittelpunkt von Helena Christensens Auftritt stand ein langes schwarzes Kleid aus zarter floraler Spitze, dessen Struktur durch vertikale Bahnen betont wurde. Die Meerjungfrauen-Silhouette war bis zu den Knien eng anliegend und fiel dann sanft zum Boden hin aus. Ein schwarzer Seidenbesatz säumte den Saum, während schwarze Samtapplikationen das Oberteil schmückten. Geraffte Stoffbänder vorne und hinten verliehen dem Kleid eine architektonische Note und strukturierten es optisch.

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Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Passend zu ihrem Outfit wählte Helena Christensen dezente, aber dennoch strahlende silberne Creolen, die dem tiefschwarzen Kleid einen Hauch mineralischer Eleganz verliehen. Eine kleine schwarze Lederclutch mit zarter Schleife rundete das Ensemble mit unaufdringlicher Eleganz ab. Eine weiße Armbanduhr und schwarze Riemchensandalen vervollständigten den Look und schufen so ein harmonisch abgestimmtes Gesamtbild.

Ein gewagtes Schönheits-Makeover

Für ihre Frisur wählte Helena Christensen einen eleganten, luftigen French Blowout. Ihr langes, kastanienbraunes Haar fiel locker, der Pony war seitlich ins Gesicht gekämmt. Rauchbrauner Lidschatten, ein strahlender Teint, rosiges Rouge und Lippen im gleichen Farbton rundeten den Look mit natürlicher Sanftheit ab.

Mit ihrem Auftritt in Cannes beweist Helena Christensen einmal mehr, dass Eleganz und Beständigkeit in der Mode Hand in Hand gehen. Eine Silhouette von großer stilistischer Stimmigkeit, die zu den einprägsamsten Momenten des diesjährigen Festivals zählt.