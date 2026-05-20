Mit 57 Jahren zieht dieses dänische Model in einem Spitzenoutfit alle Blicke auf sich.

Léa Michel
@helenachristensen / Instagram

Bei der Vorführung des Films „Amarga Navidad“ im Palais des Festivals erschien das dänische Model und die Fotografin Helena Christensen in einem atemberaubenden schwarzen Spitzenensemble auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai). Mit ihrem eleganten und zugleich stilistisch unverwechselbaren Auftritt bewies sie einmal mehr ihr Können bei großen internationalen Modeevents.

Ein von Meerjungfrauen inspiriertes Spitzenkleid

Im Mittelpunkt von Helena Christensens Auftritt stand ein langes schwarzes Kleid aus zarter floraler Spitze, dessen Struktur durch vertikale Bahnen betont wurde. Die Meerjungfrauen-Silhouette war bis zu den Knien eng anliegend und fiel dann sanft zum Boden hin aus. Ein schwarzer Seidenbesatz säumte den Saum, während schwarze Samtapplikationen das Oberteil schmückten. Geraffte Stoffbänder vorne und hinten verliehen dem Kleid eine architektonische Note und strukturierten es optisch.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Helena (@helenachristensen)

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Passend zu ihrem Outfit wählte Helena Christensen dezente, aber dennoch strahlende silberne Creolen, die dem tiefschwarzen Kleid einen Hauch mineralischer Eleganz verliehen. Eine kleine schwarze Lederclutch mit zarter Schleife rundete das Ensemble mit unaufdringlicher Eleganz ab. Eine weiße Armbanduhr und schwarze Riemchensandalen vervollständigten den Look und schufen so ein harmonisch abgestimmtes Gesamtbild.

Ein gewagtes Schönheits-Makeover

Für ihre Frisur wählte Helena Christensen einen eleganten, luftigen French Blowout. Ihr langes, kastanienbraunes Haar fiel locker, der Pony war seitlich ins Gesicht gekämmt. Rauchbrauner Lidschatten, ein strahlender Teint, rosiges Rouge und Lippen im gleichen Farbton rundeten den Look mit natürlicher Sanftheit ab.

Mit ihrem Auftritt in Cannes beweist Helena Christensen einmal mehr, dass Eleganz und Beständigkeit in der Mode Hand in Hand gehen. Eine Silhouette von großer stilistischer Stimmigkeit, die zu den einprägsamsten Momenten des diesjährigen Festivals zählt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Sie ist in die Jahre gekommen“: Mit 47 Jahren sieht sich dieses Model Kommentaren zu ihrem Aussehen ausgesetzt.
Article suivant
Mit 51 Jahren strahlt Eva Longoria in einem Paillettenkleid.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 51 Jahren strahlt Eva Longoria in einem Paillettenkleid.

Auf einer exklusiven Party am Rande der Filmfestspiele von Cannes sorgte die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Eva...

„Sie ist in die Jahre gekommen“: Mit 47 Jahren sieht sich dieses Model Kommentaren zu ihrem Aussehen ausgesetzt.

Laetitia Castas Auftritt auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai) löste in den letzten...

Eine Schauspielerin, die auf dem roten Teppich einen Rock trägt, löst eine Welle der Kritik aus.

Am 14. Mai sorgte der französische Schauspieler und Regisseur Artus Solaro, mit bürgerlichem Namen Victor-Artus Solaro, bei den...

Die 68-jährige Schauspielerin Andie MacDowell überrascht mit einer eleganten Haarverwandlung.

Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 (12.–23. Mai) sorgt Andie MacDowell für Aufsehen. Die amerikanische Schauspielerin und das...

Die 44-jährige Adriana Lima strahlt in einem ätherischen schwarzen Kleid.

Während der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai) sorgte Adriana Lima bei einer großen Schmuckgala an der Croisette...

In einem fließenden Kleid setzt Model Barbara Palvin ihren Babybauch gekonnt in Szene.

Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 (12.–23. Mai) sorgte Barbara Palvin für einen der bewegendsten Auftritte des Jahres....