„Sie ist in die Jahre gekommen“: Mit 47 Jahren sieht sich dieses Model Kommentaren zu ihrem Aussehen ausgesetzt.

Léa Michel
Extrait du film « La Croisade » (2021)

Laetitia Castas Auftritt auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai) löste in den letzten Tagen eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien aus. Die französische Schauspielerin und das Model, die die Vorführung des Films „Karma“ von Guillaume Canet besuchte, wurde mit zahlreichen Kommentaren zu ihrem Aussehen konfrontiert. Daraufhin verurteilten mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie zahlreiche Internetnutzer diese Bemerkungen als sexistisch und stießen damit eine wichtige Debatte über den anhaltenden Druck auf Frauen in der Öffentlichkeit an.

Ein Auftritt in Cannes, der darauf abzielte

Innerhalb weniger Stunden kursierten unter Videos von Laetitia Castas Auftritt auf dem roten Teppich unzählige kritische Kommentare. „Sie ist älter geworden“, „Sie hat sich verändert“, „Sie hat zugenommen“ : Diese Bemerkungen, die einer Beleidigung gleichkamen, wurden umgehend verurteilt. Laetitia Casta befindet sich ungewollt im Zentrum einer Kontroverse, die weit über ihren persönlichen Fall hinausgeht und die grundsätzliche Frage aufwirft, wie Frauen über 30 in den Medien dargestellt werden.

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Eine Welle der Unterstützung in den sozialen Medien

Angesichts dieser Flut an Äußerungen erhielt sie schnell breite Unterstützung. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verurteilten diese Kritik. Laetitia Castas ehemaliger Partner, der italienische Schauspieler Stefano Accorsi, beklagte die „wiederkehrenden Bemerkungen gegen Frauen in der Öffentlichkeit“. Auch viele Internetnutzer hoben die Problematik dieser Kommentare hervor, die trotz jahrzehntelangen kollektiven Bewusstseins weiterhin bestehen.

In diesem Zusammenhang haben mehrere Stimmen einen grundlegenden Grundsatz bekräftigt: Der Körper und das Aussehen einer Frau – wie das jedes anderen Menschen – sollten weder verurteilt noch abwertend kommentiert werden. Ob 20, 30, 40 oder älter, jeder Mensch entwickelt sich mit der Zeit und seinen Erfahrungen weiter, und Bodyshaming in all seinen Formen hat im öffentlichen Diskurs keinen Platz.

Letztlich verdeutlicht diese Kontroverse die dringende Notwendigkeit, gemeinsam zu überdenken, wie wir Frauen und ihr grundlegendes Recht, ohne ungerechtfertigte Verurteilung alt zu werden, betrachten.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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