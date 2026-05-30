Die 56-jährige Single-Frau Jennifer Lopez behauptet, noch nie glücklicher gewesen zu sein.

Die amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Produzentin und Geschäftsfrau Jennifer Lopez sprach während ihres Auftritts bei „ Jimmy Kimmel Live! “ über ihr Single-Leben. Sie erklärte, dass sie diese neue Phase ihres Lebens voll und ganz annehme und ihr mit Gelassenheit und einer gesunden Portion Selbstironie begegne.

Ein uneingeschränkt bekräftigtes Zölibat

Auf Jimmy Kimmels Frage nach ihrem Beziehungsstatus bestätigte Jennifer Lopez, dass sie Single ist und bedauerte fast, diesen Lebensstil nicht schon früher für sich entdeckt zu haben. „Ich habe alles falsch gemacht“, sagte sie lachend. Sie beschrieb diese Zeit als „fantastisch“ und erklärte, dass sie nichts tun wollte, was ihr Wohlbefinden beeinträchtigen könnte. Als Jimmy Kimmel sie dann fragte, ob sie Single sei, zögerte Jennifer Lopez nicht: „Ja! Ich hätte es schon viel früher tun sollen!“ und fügte mit selbstironischem Humor hinzu: „Ich habe alles falsch gemacht. Glaubt mir, ich habe wirklich alles falsch gemacht.“

Keine Spur von Reality-TV

Als Moderator Jimmy Kimmel ihr vorschlug, die nächste Bachelorette zu werden, lehnte Jennifer Lopez entschieden ab. Sie erklärte, sie fühle sich wohl in ihrer aktuellen Situation und wolle dieses Gleichgewicht nicht stören. Zwar schloss sie es nicht aus, doch ließ sie die Möglichkeit offen, eines Tages wieder die Liebe zu finden, vorausgesetzt, sie treffe den Richtigen.

Indem Jennifer Lopez offen über ihr Glück im Alleinleben spricht, vermittelt sie eine Botschaft voller Selbstvertrauen und Weitblick. Sie bekräftigt, ein neues Gleichgewicht gefunden zu haben, geprägt von Freiheit und Gelassenheit, dem sie unbeschwert begegnet, ohne die Möglichkeit einer zukünftigen Beziehung aufzugeben. Diese positive Botschaft geht über ihre aktuelle Situation hinaus.