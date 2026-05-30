„Ich akzeptiere mein Aussehen jetzt“: Mit 52 Jahren spricht Victoria Beckham offen über ihr Leben.

Die britische Modedesignerin und Geschäftsfrau Victoria Beckham sprach in einem kürzlich geführten Interview mit der Times offen über ihr Verhältnis zu ihrem Aussehen und dem Älterwerden. Sie erklärte, dass sie nach Jahren der Selbstzweifel und Unsicherheiten endlich lerne, ihr Aussehen zu akzeptieren.

Victoria Beckham spricht davon, sich jahrelang wegen ihres Images unwohl gefühlt zu haben.

Victoria Beckham, die seit den 1990er-Jahren durch die Spice Girls bekannt wurde, steht seit Langem unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit und der Medien. In einem kürzlich geführten Interview gibt sie zu, einen Großteil ihres Lebens mit ihrem Aussehen unzufrieden gewesen zu sein.

Sie erklärt, dass sie oft unter Druck stand, was ihr Image betraf, insbesondere in den Jahren, in denen sie in den Boulevardmedien allgegenwärtig war. Rückblickend sagt sie jedoch, dass sie ein gelasseneres Verhältnis zu sich selbst entwickelt hat. Heute akzeptiert Victoria Beckham sich selbst besser, ohne zu versuchen, äußeren Erwartungen zu entsprechen. Sie führt diese persönliche Entwicklung auf ihr Alter und ihre Lebenserfahrung zurück.

„Ich kann jetzt die Erzählung kontrollieren.“

In diesem Interview erklärt Victoria Beckham, dass die Zeit ihr erlaubt habe, sich „weniger Sorgen darüber zu machen, was andere denken“. Sie behauptet nun, die „Erzählung“ rund um ihr Image zu kontrollieren, was für sie eine Möglichkeit sei, die Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung zurückzugewinnen, die lange mit ihr in Verbindung gebracht wurde.

Diese Distanzierung scheint auch mit ihrer persönlichen und beruflichen Reife zusammenzuhängen. Seit einigen Jahren hat sich Victoria Beckham mit ihrer eigenen Marke in der Modewelt etabliert und eine Identität geschaffen, die weit entfernt ist von der des Popstars, den sie einst verkörperte. Sie beschreibt dies als „eine Art allmähliche Akzeptanz“, fernab der Perfektionsansprüche, denen Frauen in der Öffentlichkeit oft ausgesetzt sind.

Gesundheit und Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt ihres täglichen Lebens.

Victoria Beckham betont außerdem, dass sie großen Wert auf ihre körperliche und geistige Gesundheit legt. Sie erklärt, dass sie heute mehr Sport treibt als mit 20 oder 30, da sie der Meinung ist, dass „das Alter keine Grenze darstellen sollte“.

Sie betont, wie wichtig es ist, sich selbst anzunehmen, anstatt einem unrealistischen Schönheitsideal nachzueifern. Diese Aussagen spiegeln einen breiteren Trend unter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wider, die offener über Themen wie Altern, Selbstakzeptanz und den Druck, Schönheitsidealen zu entsprechen, sprechen.

Eine Mutter, die die Wünsche ihrer Kinder im Blick hat.

In ihrer Rede sprach Victoria Beckham auch über ihre Rolle als Mutter ihrer vier Kinder. Sie erklärte, dass sie „sie bei ihren Projekten unterstützen möchte, ohne ihnen eine bestimmte Richtung vorzugeben“.

Victoria Beckham hatte dieses Thema bereits im Podcast „Aspire with Emma Grede“ angesprochen und betont, dass sie keine „autoritäre Mutter“ sei. Ihr Hauptziel sei es, ihre Kinder zu ermutigen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Dieser Ansatz spiegele den Wunsch wider, ihnen Selbstvertrauen und Freiheit zu vermitteln – ganz anders als die Erwartungen, die man mitunter an Familien in der Öffentlichkeit stellt.

Eine freiere Diskussion über das Altern

Mit diesem Interview reiht sich Victoria Beckham in die Riege der Prominenten ein, die offen über das Älterwerden und die damit verbundenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Körperbild sprechen. In einer Branche, die oft vom Streben nach ewiger Jugend geprägt ist, finden ihre Worte bei vielen Frauen Anklang, die sich mit denselben Fragen auseinandersetzen. Ohne belehrend zu wirken, teilt sie eine persönliche Erfahrung und eine intime Entwicklung, die es ihr nun ermöglicht, diesen neuen Lebensabschnitt mit größerer Gelassenheit anzugehen.

Victoria Beckham sagt, sie akzeptiere ihr Aussehen nach Jahren der Unsicherheit und des Drucks der Medien allmählich. In ihren persönlichen Reflexionen vermittelt sie eine gelassenere Sicht auf das Älterwerden, die Wohlbefinden, Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz in den Mittelpunkt stellt.