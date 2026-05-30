Zwischen Spitze und Leopardenmuster sorgt Schauspielerin Bella Thorne für einen umwerfenden Auftritt.

Die amerikanische Schauspielerin Bella Thorne hat einmal mehr ihren Sinn für Stil unter Beweis gestellt. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie eine Reihe von Fotos, auf denen sie ein Outfit trägt, das Spitze und Animal-Print kombiniert.

Ein Spiel mit Texturen zwischen Spitze und Leopardenmuster

Für diesen Auftritt wählte Bella Thorne ein schwarzes Spitzenkleid, das sie mit einem Leopardenmantel kombinierte. Der Kontrast zwischen dem feinen Strickstoff und dem Tiermuster verleiht dem Ensemble einen unverkennbar rockigen Touch. Der figurbetonte Schnitt des Kleides und die darüber getragene Jacke strukturieren den Look und verleihen dem Outfit, das für einen Abend gedacht ist, Charakter.

Ein Beauty-Look, der zum Outfit passt

Bella Thorne trug ihr langes, kastanienbraunes Haar in sanften Wellen, was ihrem Look zusätzliche Dynamik verlieh. Auch ihr Make-up griff dieses Thema auf: Smokey Eyes, ein strahlender Teint und glänzende Lippen rundeten ihren Look ab. Die Harmonie zwischen Haar, Make-up und Kleidung zeugt von einem stimmigen Gesamtbild.

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Ein Stil, der seinem Image entspricht

Laut Mandatory, die die Geschichte zuerst veröffentlichten, kursierten die Fotos rasend schnell in den sozialen Medien. Bella Thorne bleibt ihrem Stil treu und präsentiert sich weiterhin persönlich und unkompliziert – ein Markenzeichen ihres öffentlichen Images, das sie über die Jahre hinweg geprägt hat. Auch ihr jüngster Auftritt entspricht ihren üblichen Modeentscheidungen.

Mit diesem Auftritt unterstreicht Bella Thorne ihren kontrastreichen und gewagten Modestil. Die Kombination aus Spitze und Leopardenmuster verleiht ihrem Look eine verspielte Note und zeugt von ihrem Sinn für Mode. Ein Stilvortrag, der ihre Follower inspirieren dürfte.