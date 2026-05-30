Zehn Jahre lang litt die Schauspielerin Anne Hathaway im Stillen an einer sehr schwächenden Krankheit.

Ein Jahrzehnt lang trug die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway ein schweres Geheimnis mit sich herum. Sie enthüllte, dass sie aufgrund einer schwächenden Krankheit, die bis jetzt völlig geheim geblieben war, in ihren Dreißigern „halbblind“ gewesen war.

„Ich war zehn Jahre lang halbblind.“

In einem Interview für den New York Times -Podcast „Popcast“ teilte Anne Hathaway eine unerwartete und sehr persönliche Offenbarung mit. „Ich war zehn Jahre lang teilweise blind“, vertraute sie an und bezog sich dabei auf die Zeit zwischen ihren Dreißigern und Vierzigerjahren. Sie ertrug diese schwere Zeit stillschweigend, sprach nie öffentlich darüber und spielte nebenbei weiterhin in erfolgreichen Filmen mit. „Das sind vielleicht zu viele Informationen“, warnte sie sogar, bevor sie sich öffnete.

Frühstadium des Grauen Stars, auf einem Auge „rechtlich blind“.

Die Ursache dieser Behinderung: früh einsetzender Grauer Star, der ihr linkes Auge betraf. Diese Erkrankung tritt auf, wenn sich die normalerweise klare Linse des Auges eintrübt – ein Phänomen, das meist im höheren Alter beobachtet wird. Im Fall von Anne Hathaway war der Sehverlust so schwerwiegend, dass sie, wie sie erklärte, „auf dem linken Auge praktisch blind war“.

Eine lebensrettende Operation

Mit etwa vierzig Jahren unterzog sich Anne Hathaway schließlich einer Operation – eine Entscheidung, die alles veränderte. „Mir war gar nicht bewusst, wie viel schlimmer es geworden war, bis ich endlich wieder alle Farben sehen konnte“, erzählte sie. Rückblickend stellte Anne Hathaway auch fest, dass ihre Erkrankung ihr Nervensystem belastet hatte, ohne dass sie es bemerkt hatte. „Seitdem bin ich ruhiger geworden“, räumte sie ein.

„Ein Wunder“: die Dankbarkeit, wiedersehen zu können

Nach ihrer vollständigen Genesung zeigt sich der Star aus „Der Teufel trägt Prada“ zutiefst dankbar für die Fortschritte in der Medizin. „Ich schätze mein Augenlicht sehr, denn jeden Morgen, wenn ich aufwache und so sehen kann, empfinde ich es als ein Wunder“, vertraut sie an. Und bewegt fügt sie hinzu: „Vor zwei Generationen wäre all das für jemanden wie mich unmöglich gewesen.“ Diese Erkenntnis lässt sie jeden Augenblick genießen.

Indem sie das Schweigen um diese lange geheim gehaltene Krankheit bricht, erinnert uns Anne Hathaway daran, dass die schwersten Prüfungen nicht immer sichtbar sind. Ihr ebenso intimer wie berührender Bericht feiert eine „zweite Chance“ – und den manchmal vergessenen Wert, die Welt einfach in Farbe sehen zu können.