Search here...

Jahre später enthüllt Lady Dianas ehemalige Friseurin ihre Schönheitsroutine

Naila T.
Provincial Archives of Alberta/Unsplash

Jahre nach ihrem Tod inspiriert Lady Diana weiterhin mit ihrer zeitlosen Eleganz und schlichten Schönheit. Richard Dalton, ihr ehemaliger Friseur , enthüllt nun die täglichen Rituale der Prinzessin und verrät, was sie so natürlich und nahbar wirken ließ.

Natürliche Schönheit im Alltag

Richard Dalton arbeitete über ein Jahrzehnt mit Diana zusammen. Ihm zufolge verzichtete die Prinzessin bei den meisten ihrer Auftritte auf eine professionelle Visagistin. Sie bevorzugte es, ihre eigenen Produkte zu verwenden, selbst wenn er ihr die Haare stylte. Nur wenige besondere Anlässe, wie offizielle Porträts oder Familienfotos, erforderten die Dienste einer professionellen Visagistin – insbesondere von Mary Greenwell. Diese Unabhängigkeit zeigt, wie sehr Diana eine schlichte, persönliche Schönheit schätzte, die ihren eigenen Stil widerspiegelte.

„Perfekte“ Haut, keine Maske

Was Richard Dalton am meisten beeindruckte, war die natürliche Ausstrahlung ihrer Haut. Laut ihm besaß Lady Diana einen strahlenden Teint mit einem sanften Farbton, der oft als „englische Rose“ beschrieben wurde. Sie benötigte fast nie Foundation oder schwere Produkte. Diese Schlichtheit stand in starkem Kontrast zu dem Bild, das man von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihrer Zeit hatte, die sich bei jedem Auftritt aufwendig schminkten. Dianas Schönheit lag in der natürlichen Ausstrahlung ihrer Haut, nicht in Schichten von Produkten.

Ihr Make-up: eine dezente Handschrift

Trotz dieser natürlichen Ausstrahlung hatte Diana ihre kleinen Gewohnheiten, erklärt Richard Dalton. Sie umrandete ihre Augen zart mit einem hellen Kajalstift und bevorzugte sanfte Lippenfarben anstelle von knalligen Tönen. Richard Dalton erinnert sich gern daran, wie er ihr beim Auftragen des Lidstrichs zusehen musste, aus Angst, eine plötzliche Bewegung könnte ihre Frisur ruinieren. Diese einfache, aber bewusste Routine zeigt, wie die Prinzessin ihren Stil auf persönliche und kontrollierte Weise pflegte, ohne übertriebene Künstlichkeit.

Zwischen Schlichtheit und Eleganz

Richard Daltons Bericht offenbart vor allem eine auf Authentizität basierende Schönheitsphilosophie. Selbst umgeben von einem Team aus Stylisten und Beratern, versuchte Diana nie, ihre Persönlichkeit hinter Make-up oder Künstlichkeit zu verbergen. Ihr elegantes und zugängliches Wesen trug zu ihrem Image als „echte Frau“ bei – selbstbewusst und inspirierend. Es war diese Schlichtheit, gepaart mit präzisen und beständigen Gesten, die ihren einzigartigen Stil prägte.

Eine zeitlose Inspiration

Heute knüpfen diese Erkenntnisse an aktuelle Diskussionen über natürliche Schönheit, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz an. Sie erinnern uns daran, dass Eleganz nicht in der Menge der verwendeten Produkte oder der Komplexität der Pflegeroutinen liegt, sondern in Selbstfürsorge und Authentizität.

Letztendlich faszinieren die Details von Lady Dianas Schönheitsroutine bis heute – nicht wegen ihrer Kleidung, sondern wegen dem, was sie nicht brauchte. Es ist eine Lektion, die all jene inspiriert, die ihre natürliche Schönheit unterstreichen, ihrem Stil treu bleiben und durch Schlichtheit strahlen möchten.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
Article précédent
Mit dieser braunen Haarfarbe hat Taylor Swift eine der auffälligsten Haarverwandlungen überhaupt vollzogen.
Article suivant
Während eines Konzerts stürzt Shakira auf der Bühne und beunruhigt ihre Fans.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ein ehemaliger internationaler Fußballspieler überrascht mit einer akrobatischen Leistung im Wasser

Laure Boulleau, ehemalige französische Nationalspielerin und Kommentatorin bei Canal+, begeisterte ihre Instagram-Follower mit einer akrobatischen Einlage auf See...

Während eines Konzerts stürzt Shakira auf der Bühne und beunruhigt ihre Fans.

Während eines Konzerts in San Salvador, El Salvador, sorgte Shakira für Aufsehen, als sie auf der Bühne stürzte...

Mit dieser braunen Haarfarbe hat Taylor Swift eine der auffälligsten Haarverwandlungen überhaupt vollzogen.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Taylor Swift sorgte für großes Aufsehen, als sie in ihrem neuen Musikvideo „Opalite“ eine brünette...

Mit 53 Jahren posiert Gwyneth Paltrow ganz natürlich in ihrer Sauna.

Fernab von rotem Teppich und perfekt inszenierten Looks zeigt sich Gwyneth Paltrow so, wie sie wirklich ist: natürlich...

„Deformierter Mund“: Mit 62 Jahren bereut die Moderatorin diese Schönheitsoperation.

Die französische Journalistin und Radio- und Fernsehmoderatorin Sophie Davant sprach kürzlich offen über ihre Erfahrungen mit Schönheitsoperationen. Obwohl...

Beim Super Bowl verbarg Lady Gagas Kleid ein hochsymbolisches Detail.

Die Singer-Songwriterin Lady Gaga überraschte kürzlich das Publikum beim Super Bowl LII mit einem energiegeladenen Auftritt zusammen mit...

© 2025 The Body Optimist