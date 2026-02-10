Mit dieser braunen Haarfarbe hat Taylor Swift eine der auffälligsten Haarverwandlungen überhaupt vollzogen.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Taylor Swift sorgte für großes Aufsehen, als sie in ihrem neuen Musikvideo „Opalite“ eine brünette Version von sich präsentierte und damit mit ihrer langjährigen blonden Haarpracht brach. Diese nostalgische Haarveränderung markiert einen bedeutenden ästhetischen Wandel in ihrer Karriere.

Eine visuelle Transformation, die für viel Aufsehen sorgt.

Im Musikvideo zu „Opalite“, das am 6. Februar 2026 veröffentlicht wurde, präsentiert sich Taylor Swift mit einer welligen, mittellangen braunen Frisur, komplett mit Pony und Wellen, die an die 90er-Jahre erinnern. Dieser Look bildet einen starken Kontrast zu ihrem gewohnten blonden Haar und kreiert ein Bild, das modern und gleichzeitig retro wirkt und ihr Publikum sofort in seinen Bann zieht. Die Wahl von Farbe und Schnitt ist nicht nur ein ästhetisches Experiment; sie ist Teil einer kreativen Ausrichtung, die das nostalgische Thema des Videos unterstreicht. Darin verkörpert Taylor Swift eine verträumte Heldin in einem Setting voller kultureller Referenzen der 90er-Jahre.

Eine Brünette, die an eine vergangene Ära erinnert

Taylor Swifts tiefbraunes Haar erinnert an ikonische Frisuren aus Teenagerfilmen und Pop-Ikonen des späten 20. Jahrhunderts. Zusammen mit Vintage-Outfits – von glitzernden Trainingsanzügen bis hin zu Accessoires aus dieser Zeit – trägt diese Haarverwandlung dazu bei, die Erzählung des Musikvideos visuell in einer authentischen Retro-Ästhetik zu verankern.

Dieser brünette Look ist für die Sängerin nicht ganz neu; Taylor Swift hatte bereits in früheren Videos wie „You Belong With Me“ und „Wildest Dreams“ dunklere Haartöne ausprobiert. Dieser gewellte braune Bob mit Pony stellt jedoch eine gewagtere Variante dieses Stils dar und passt perfekt zum visuellen Konzept des Projekts „The Life of a Showgirl“.

Ein Retro-Stil, der Fans anspricht.

In den sozialen Medien gab es zahlreiche und oft enthusiastische Reaktionen. Viele Fans lobten „diese gewagte Frisur“, einige wünschten sich sogar, Taylor Swift würde diesen Look auch im echten Leben tragen. Die Rückkehr zu einem weniger strengen Schnitt, kombiniert mit einem satten Braunton, spiegelt einen breiteren Trend in der Mode- und Beautywelt wider: Klassische 90er-Jahre-Styles erleben ein Revival.

Kurz gesagt: Auch wenn Taylor Swift nicht angedeutet hat, dass sie diesen Stil außerhalb des Musikvideos dauerhaft beibehalten wird, ist diese Haarveränderung ein starkes Statement, das ihr visuelles und künstlerisches Spektrum bereichert. Sie unterstreicht ihre Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei mit verschiedenen kulturellen Einflüssen zu spielen, und bietet ihren Fans ein neues Gesprächsthema über ihre Ästhetik und ihr musikalisches Universum.