„Was wir lieben, stammt aus der schwarzen Kultur“: Diese Schauspielerin entfacht die Debatte über kulturellen Einfluss neu.

Bei den NAACP Image Awards* hielt die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Aktivistin Sophia Bush eine eindringliche Rede über die Bedeutung des Bündnisses weißer Menschen und rief ihre Kollegen dazu auf, die schwarze Kultur, die sie so begeistert konsumieren, aktiv zu unterstützen. Ihre Rede löste in den sozialen Medien eine Welle der Empörung aus und entfachte erneut Diskussionen über kulturelle Anerkennung.

Die NAACP Image Awards sind amerikanische Auszeichnungen für herausragende Leistungen in Film, Fernsehen, Musik und Literatur. Seit 1967 ehren sie jährlich die besten Produktionen und Künstler der afroamerikanischen Gemeinschaft in diesen Bereichen.

Eine starke Botschaft bei den NAACP Image Awards

In Begleitung ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Nia Batts sprach Sophia Bush gegenüber Refinery29 offen: „Alles, was wir an Amerika lieben, stammt aus der schwarzen Kultur… Weiße Menschen müssen sich für Schwarze Menschen genauso einsetzen wie für die schwarze Kultur.“ Sie appellierte eindringlich: „Angesichts der Machtverhältnisse und der Situation von Schwarzen und anderen Minderheiten in unserem Land müssen wir selbst aktiv werden.“

Eine Rede, die „passive Unterhaltung“ ablehnt. Sophia Bush zögert nicht, ihre Rede in den Kontext der aktuellen Lage im Land zu stellen und betont, dass der Moment für aktive Solidarität entscheidend ist. Ihre Rede bei den NAACP Image Awards, die die Leistungen von People of Color würdigen, gewinnt in diesem angespannten Klima besondere Bedeutung.

Begeisterte Reaktionen im Internet

Sophias virale Nachricht löste online eine Welle des Beifalls aus. Internetnutzer lobten ihre Offenheit und ihr konkretes Engagement und sahen in ihr ein Beispiel für echte Solidarität, die über bloße Rhetorik hinausgeht.

Mit ihrer eindringlichen Aussage „Was wir lieben, stammt aus der schwarzen Kultur“ zwingt uns Sophia Bush, uns mit einer offensichtlichen, aber oft ignorierten kulturellen Wahrheit auseinanderzusetzen. Ihr Aufruf zu einem konkreten, statt konsumorientierten Bündnis entfacht die Debatte über die Verantwortung der Privilegierten neu. Es ist eine kraftvolle Botschaft, die uns daran erinnert, dass die Wertschätzung einer Kultur auch deren Verteidigung bedeutet.

