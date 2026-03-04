Kristen Stewart feiert mit dieser ikonischen Frisur ein unerwartetes Retro-Comeback.

Screen Kristen Stewart dans le film « Sacramento »

Einen neuen Look kreieren, ohne auf alles verzichten zu müssen: Diese Kunst beherrscht Kristen Stewart perfekt. Bei ihrem jüngsten Instagram-Auftritt überraschte die Schauspielerin alle mit einem Undercut und einem Micro-Pony.

Der Undercut, ein Spielplatz für Haare

Der Undercut, oft mit „alternativer Ästhetik“ assoziiert, feiert ein starkes Comeback. Sein Prinzip? Ein Teil des Haares, meist am Hinterkopf oder an den Seiten, wird rasiert, während das Deckhaar lang bleibt.

Was es so unwiderstehlich macht, ist seine Vielseitigkeit und Kreativität. Die rasierte Stelle kann minimalistisch bleiben … oder sich in eine wahre Leinwand für Selbstausdruck verwandeln. Grafische Muster, geometrische Linien, subtile Designs: Der Hinterkopf wird zur künstlerischen Fläche. Eine spielerische Art, die eigene Persönlichkeit zu betonen, ohne die gesamte Frisur zu verändern.

Ein weiterer Vorteil: Dieser Trend passt zu jeder Haarlänge. Ob kurzes Haar, ein gestylter Bob oder langes, wallendes Haar – der Undercut funktioniert überall. Er bricht mit den Regeln und bietet gleichzeitig maximale Stylingfreiheit.

Kristen Stewarts charakteristische Version

Ihrer Vorliebe für Haarverwandlungen treu, entschied sich Kristen Stewart für eine ebenso strategische wie stylische Variante. Sie behielt ihr langes Haar, das die rasierte Partie im offenen Zustand vollständig verdeckte. Das Ergebnis: ein scheinbar zurückhaltender Look. Doch sobald sie die Haare hochsteckte, offenbarte sich die Überraschung: Der Undercut im Nackenbereich kam zum Vorschein und erzeugte einen markanten Kontrast zwischen der Haarlänge und der rasierten Stelle.

Hinzu kommt ein knapp über den Augenbrauen geschnittener Mikro-Pony, der das Gesicht strukturiert und den insgesamt markanten Look unterstreicht. Das Ergebnis wirkt rebellisch und kontrolliert zugleich, minimalistisch und selbstbewusst. Eine Dualität, die ihre Ästhetik perfekt widerspiegelt: mit den Regeln zu spielen, ohne sich jemals von ihnen einengen zu lassen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von the tease (@readthetease)

Eine Tasse, die die Freiheit feiert

Der Undercut ist nicht nur ein Trend, sondern fast schon ein Statement. Er ermöglicht es dir, deine Frisur zu verändern, ohne auf Länge verzichten zu müssen. Je nach Laune, Tagesoutfit oder Anlass kannst du ihn zeigen oder verstecken.

Dieser Haarschnitt ist ein Volltreffer für alle, die ein positives Körpergefühl pflegen. Er will nicht vereinheitlichen, sondern die Individualität unterstreichen. Egal welche Haarstruktur, -dichte oder -farbe – der Undercut passt sich an und betont deine Einzigartigkeit. Er ist auch eine Möglichkeit, dein Image neu zu definieren. Du entscheidest, wann und wie du diese selbstbewusstere Seite von dir zeigst. Eine einfache Geste – die Haare zurückbinden – genügt, um deinen Look komplett zu verändern.

Mit ihrem Undercut, bei dem sie ihre Haarlänge beibehält, beweist Kristen Stewart, dass es keine starre Grenze zwischen „vernünftigen“ und „extravaganten“ Frisuren gibt. Letztendlich verkörpert der Undercut im Jahr 2026 perfekt den Zeitgeist: mutig und selbstbewusst auftreten, mit dem eigenen Image spielen und die Individualität feiern.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
"Sehr elegant": Deva Cassel legt einen umwerfenden Auftritt hin
Mit 50 Jahren bekräftigt Charlize Theron ihre stilistische Freiheit.

