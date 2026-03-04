In einem gewagten Kleid zieht die Figur dieses ungarischen Models alle Blicke auf sich.

Barbara Palvin Sprouse und ihr Ehemann Dylan Sprouse sorgten Ende Februar 2026 beim Grand Dinner im Louvre in Paris für Aufsehen. Das ungarische Model bezauberte in einem skulpturalen weißen Kleid und zog mit ihrer Eleganz alle Blicke auf sich.

Ein weißes Kleid mit dramatischen Linien

Barbara trug ein weißes Kleid mit einem Saum, der mit fließenden Fransen besetzt war, die bei jeder Bewegung sanft mitschwangen. Die Silhouette, am Dekolleté betont und unten fließend, hob ihre Taille hervor und verlieh dem Kleid eine theatralische Note, die perfekt zum prestigeträchtigen Ambiente des Louvre unterhalb der Pyramide passte.

Dylan Sprouse ist die perfekte Ergänzung

Neben ihr trug Dylan Sprouse einen strukturierten schwarzen Smoking mit feinen, schimmernden Nadelstreifen, bestehend aus einer maßgeschneiderten Hose und einem taillierten Sakko. Dieses monochrome Duo – makelloses Weiß für sie, elegantes Schwarz für ihn – schuf eine perfekte visuelle Balance. Wie gewohnt bei gesellschaftlichen Anlässen beweisen Barbara und Dylan ihr Talent für mühelose Harmonie.

Begeisterte Fans: „Es ist großartig!“

In den sozialen Medien überschlugen sich die Lobeshymnen: „Sehr elegant“, „Es ist großartig.“ Die Follower lieben dieses ikonische Paar und loben Barbaras Fähigkeit, Sinnlichkeit und Couture-Chic zu vereinen, während Dylan dem Ganzen eine Prise Vertrautheit verleiht.

In diesem weißen Kleid unter der Louvre-Pyramide verzauberte Barbara Palvin Sprouse erneut und präsentierte ihre atemberaubende Figur an der Seite von Dylan. Die Fans waren sich einig in ihrer Bewunderung und feierten eine Eleganz, die Kühnheit und Romantik vereinte – ein unvergesslicher Pariser Moment.

Mit 50 Jahren bekräftigt Charlize Theron ihre stilistische Freiheit.

