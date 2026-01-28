Search here...

„Sie könnte ein Model sein“: Mit 31 Jahren definiert diese Schauspielerin den „koreanischen Chic“ neu.

Bae Suzy (bürgerlich Bae Su-ji), eine beliebte südkoreanische Ikone, fasziniert weiterhin mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung und außergewöhnlichen Vielseitigkeit. Die südkoreanische Schauspielerin, Tänzerin und K-Pop-Sängerin verkörpert einen raffinierten „koreanischen Chic“, der ihr schmeichelhafte Vergleiche mit der Modelwelt eingebracht hat.

Ein Idol mit magnetischer Ausstrahlung

Bae Suzy, die seit ihrem Debüt mit der Girlgroup Miss A im Jahr 2010 den Spitznamen „Die erste Liebe der Nation“ trägt, strahlt natürliche Schönheit und zeitlose Eleganz aus. Ihre Fotos, ob von Shootings für Céline oder von persönlichen Momenten wie ihrem Balletttraining, begeistern ihre Fans: „Sie hat die Ausstrahlung eines Models, sie vermittelt durch die Bilder wirklich etwas“, schwärmen sie in den sozialen Medien.

2025 glänzte sie bei der Céline Frühjahr/Sommer 2026 Show in Paris und strahlte eine mühelose Anmut aus, die sie zu einem Stammgast in den ersten Reihen machte. Ihre minimalistischen, oft schwarzen und strukturierten Looks betonten eine Figur, die durch jahrelanges Taekwondo (2. Dan) und klassischen Tanz geformt wurde, wo sie in Spagat und Flexibilität brillierte.

Multitalente und körperliches Engagement

Suzys unwiderstehliche Ausstrahlung liegt in ihrer Vielseitigkeit: Die ehemalige Model, die bereits mit zwölf Jahren als Model arbeitete, wechselt mühelos zwischen Gesang und Schauspielerei. Erfolge wie „Start-Up“, „Vagabond“ (wo sie ihre Stunts selbst ausführt) und der kommende Film „Genie Make a Wish“ (Oktober 2025) beweisen ihr Engagement. Ihr intensives Balletttraining löste 2025 sogar einen Trend in Korea aus und verfeinerte ihre Haltung und ihre Leinwandpräsenz. Ihre Kollegen und Fans nennen sie eine „anmutige Prinzessin“ oder „die vielseitigste Künstlerin ihrer Generation“ und loben ihre Disziplin im Fitnessstudio und ihre Fähigkeit, anspruchsvolle Rollen zu übernehmen.

Die Luxusbotschafterin Bae Suzy definiert die Hallyu-Ästhetik neu: raffinierter Minimalismus, natürliche Ausstrahlung und eine starke Bildschirmpräsenz. Sie beweist, dass Talent und Eleganz sie zu einer zeitlosen Ikone machen, die stets inspiriert.

"Großartig": Dieser Star beeindruckt Internetnutzer am Strand

