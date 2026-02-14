Search here...

Mit 58 Jahren kehrt Pamela Anderson mit einer „Vintage-Föhnfrisur“ zu blondem Haar zurück.

Anaëlle G.
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Pamela Anderson sorgte kürzlich auf der New Yorker Fashion Week für Aufsehen. In der ersten Reihe der Tory Burch Herbst/Winter 2026/27 Show sitzend, bestätigte die kanadisch-amerikanische Schauspielerin und das Model ihren Status als zeitlose Stilikone.

Das große Comeback von Blond… und Volumen

In einem grauen Hemd, einem cremefarbenen Faltenrock und einem langen beigen Mantel präsentierte sich Pamela Anderson in einer klaren und eleganten Silhouette – ganz im Sinne der minimalistischen Ästhetik, die sie seit mehreren Saisons verkörpert. Doch es war ihre Frisur, die alle Blicke auf sich zog. Nachdem sie kürzlich mit einem kurzen Ausflug ins Rote überrascht hatte, kehrte Pamela Anderson nun zu ihrem charakteristischen, strahlenden Blond zurück, das über die Jahre zu einem ihrer Markenzeichen geworden ist.

Diesmal kombiniert sie es mit einem betont Vintage-inspirierten Föhnstyling. Üppiges Volumen, voluminöse, luftige Locken, sanfte Bewegung und ein leicht zerzauster Effekt: Die Frisur erinnert an die Ästhetik der 80er-Jahre und wirkt dabei dennoch modern. Das Detail, das dem Look Struktur verleiht? Ein dezent gestufter Pony, der die Augen umrahmt und dem Haar eine besondere Note verleiht. Dieses Föhnstyling wirkt alles andere als steif, sondern spielt mit Leichtigkeit und Bewegung und schafft so eine Balance zwischen Eleganz und Natürlichkeit.

Unverfälschte Schönheit

Während ihre Frisur einen unverkennbaren Retro-Charme versprüht, bleibt ihr Make-up dem minimalistischen Stil treu, den die Schauspielerin in den letzten Jahren pflegt. Pamela Anderson bevorzugt einen natürlichen Teint und legt mehr Wert auf Hautpflege als auf Deckkraft. Sie plädiert regelmäßig für einen hautzentrierten Ansatz und betont, dass eine regelmäßige Hautpflege wichtiger ist als die Anhäufung von Kosmetikprodukten. Seren, Cremes und Balsame bilden den Kern ihrer Make-up-Routine, die darauf abzielt, die natürliche Schönheit zu unterstreichen, anstatt sie zu verändern.

Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin und das Model erfindet ihr Image immer wieder neu. Weit entfernt von ihrem stark geschminkten 90er-Jahre-Look, setzt sie nun auf einen raffinierteren Stil, ohne dabei an Eleganz einzubüßen. Diese Vintage-Föhnfrisur verkörpert diese Entwicklung perfekt: eine Hommage an die Vergangenheit, selbstbewusst neu interpretiert.

Indem sie Retro-Volumen mit zeitgenössischem Minimalismus verbindet, beweist Pamela Anderson, dass es möglich ist, die Codes einer Ära neu zu interpretieren, ohne in Nostalgie zu verfallen. Sie erinnert uns daran, dass Stil an sich zeitlos ist – er wandelt sich, passt sich an und erfindet sich neu.

Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
