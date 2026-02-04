Mit 56 Jahren trägt Lauren Sánchez Bezos ein minimalistisches Kleid und definiert unaufdringliche Eleganz neu.

Lauren Sanchez Bezos, die amerikanische Fernsehmoderatorin und Unternehmerin, die mit Jeff Bezos verlobt ist, sorgt mit einem minimalistischen Vintage-Kleid von Mugler erneut für Aufsehen. Das marineblaue Slipdress aus den 90er-Jahren mit seinen metallischen Details an den Trägern beweist, dass zeitlose Eleganz Alter und Trends überdauert.

Ein ikonisches Mugler-Kleid

In einem ihrer Instagram-Posts präsentierte Lauren Sánchez ein Mini-Slipkleid aus der Thierry Mugler-Archivkollektion Frühjahr 1999. Auf den ersten Blick wirkt es elegant und figurbetont, doch an den Enden der dünnen Träger offenbaren sich avantgardistische Metallapplikationen – ein Markenzeichen des Designers, der für seine gewagten Texturen bekannt ist.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Laura Mele (@bylauramele)

Ein raffiniertes und müheloses Styling

Lauren Sánchez Bezos kombinierte das Kleid mit einer transparenten schwarzen Strumpfhose, schwarzen Pumps mit spitzer Zehenpartie, dezenten Diamantohrringen und einer langen, gewellten Hochsteckfrisur. Die Fotos, die ihre Visagistin Laura Mele auf Instagram teilte, zeigen einen Look, der gleichermaßen schlicht und elegant ist.

Lauren Sánchez Bezos, die im Juni 2025 in einer prunkvollen Hochzeit in Venedig Jeff Bezos heiratete, definiert minimalistische Eleganz auf brillante Weise neu und beweist, dass Alter im Vergleich zu einem angeborenen Stilgefühl nur eine Frage der Zeit ist. Ihr Vintage-Kleid von Mugler, eine gelungene Mischung aus Schlichtheit und metallischen Akzenten, verkörpert einen unaufdringlichen Luxus, der die sogenannte reife Eleganz inspiriert und modernisiert.