Search here...

Mit 56 Jahren trägt Lauren Sánchez Bezos ein minimalistisches Kleid und definiert unaufdringliche Eleganz neu.

Anaëlle G.
@bylauramele/Instagram

Lauren Sanchez Bezos, die amerikanische Fernsehmoderatorin und Unternehmerin, die mit Jeff Bezos verlobt ist, sorgt mit einem minimalistischen Vintage-Kleid von Mugler erneut für Aufsehen. Das marineblaue Slipdress aus den 90er-Jahren mit seinen metallischen Details an den Trägern beweist, dass zeitlose Eleganz Alter und Trends überdauert.

Ein ikonisches Mugler-Kleid

In einem ihrer Instagram-Posts präsentierte Lauren Sánchez ein Mini-Slipkleid aus der Thierry Mugler-Archivkollektion Frühjahr 1999. Auf den ersten Blick wirkt es elegant und figurbetont, doch an den Enden der dünnen Träger offenbaren sich avantgardistische Metallapplikationen – ein Markenzeichen des Designers, der für seine gewagten Texturen bekannt ist.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Laura Mele (@bylauramele)

Ein raffiniertes und müheloses Styling

Lauren Sánchez Bezos kombinierte das Kleid mit einer transparenten schwarzen Strumpfhose, schwarzen Pumps mit spitzer Zehenpartie, dezenten Diamantohrringen und einer langen, gewellten Hochsteckfrisur. Die Fotos, die ihre Visagistin Laura Mele auf Instagram teilte, zeigen einen Look, der gleichermaßen schlicht und elegant ist.

Lauren Sánchez Bezos, die im Juni 2025 in einer prunkvollen Hochzeit in Venedig Jeff Bezos heiratete, definiert minimalistische Eleganz auf brillante Weise neu und beweist, dass Alter im Vergleich zu einem angeborenen Stilgefühl nur eine Frage der Zeit ist. Ihr Vintage-Kleid von Mugler, eine gelungene Mischung aus Schlichtheit und metallischen Akzenten, verkörpert einen unaufdringlichen Luxus, der die sogenannte reife Eleganz inspiriert und modernisiert.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
K-Pop: Bei den Grammy Awards erlebt diese koreanische Sängerin einen historischen Moment
Article suivant
„Älterwerden ist etwas sehr Positives“: Mit 57 Jahren zelebriert dieses Model Schönheit ohne Einschränkungen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Älterwerden ist etwas sehr Positives“: Mit 57 Jahren zelebriert dieses Model Schönheit ohne Einschränkungen.

Das amerikanische Model Christy Turlington setzt sich weiterhin gegen Altersstereotype in der Mode- und Schönheitswelt ein. Als globale...

K-Pop: Bei den Grammy Awards erlebt diese koreanische Sängerin einen historischen Moment

Roseanne Park, besser bekannt als Rosé und Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink, schrieb bei den Grammy Awards 2026...

Diese Sängerin behauptet, keine Kinder zu wollen und sieht sich daraufhin unangemessenen Reaktionen ausgesetzt.

Die Sängerin Charli XCX geriet kürzlich in die Kritik, nachdem sie in einem Podcast mit dem amerikanischen Schauspieler,...

Dank ihres „unwirklichen Aussehens“ fasziniert dieses amerikanische Model.

Das amerikanische Model Anok Yai, bekannt für ihre magnetische Ausstrahlung, begeistert die Modewelt erneut mit einer Duftkampagne. Ihr...

Mit 46 Jahren teilt Kate Hudson ihre Pariser Looks und ihr Winterbad in Frankreich.

Kate Hudson bereicherte ihren Paris-Aufenthalt mit schicken Outfits und einem entspannenden Winterbad in Frankreich. Die amerikanische Schauspielerin und...

Auf die Kritik, „super alt auszusehen“, antwortet diese Schauspielerin.

In einer Branche, in der Aussehen oft mehr zählt als Talent, weigern sich einige Prominente, angesichts unangemessener Bemerkungen...

© 2025 The Body Optimist