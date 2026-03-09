Ester Expósito löst online Reaktionen aus mit einem Kleid, das mit Hunderten von Pinseln bestickt ist.

Beim prestigeträchtigen Galadinner im Louvre zog die spanische Schauspielerin und Model Ester Expósito alle Blicke auf sich, als sie in einer wahrhaft überraschenden Kreation über den roten Teppich schritt: einem Tüllkleid, bestickt mit Hunderten von Pinseln. Das als wahres Kunstwerk konzipierte Kleid ist Teil einer fünfteiligen Couture-Kollektion, die vom Louvre inspiriert wurde und Kühnheit, Eleganz und eine Hommage an die Kunst in all ihren Formen vereint.

Eine Hommage an Kunst und Mode

Dieses Kleid mit dem Titel „Besticktes Netzkleid mit Pinseln“ symbolisiert die Verschmelzung von Mode und bildender Kunst. Jeder handgenähte Pinsel erinnert an die Werke der im Louvre gefeierten Künstler und macht das Kleidungsstück so zu einer lebendigen Metapher für Kreativität. Die Kombination aus Tüll und der Textur der Pinsel erzeugt einen eindrucksvollen visuellen Effekt, der zwischen Gemälde und Textilskulptur angesiedelt ist.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von MARINE SERRE (@marineserre_official)

Die Internetnutzer wurden überzeugt.

Bilder von Ester Expósito sorgten in kürzester Zeit in den sozialen Medien für Furore, insbesondere auf Instagram, wo die Schauspielerin mehrere Fotos ihres Outfits teilte. Internetnutzer lobten die Kühnheit und Eleganz des Kleides, einige bezeichneten es sogar als „ein wahres Kunstwerk“. Bewunderung, Neugier und Inspiration lösten eine regelrechte Begeisterung aus und untermauerten den Status der jungen Schauspielerin als Modeikone.

Mit der Wahl eines mit Pinseln bestickten Kleides für das Grand Dinner im Louvre verwandelte Ester Expósito ihr Outfit in eine lebendige Hommage an die Kunst. Mehr als nur ein Kleidungsstück – sie setzte ein Zeichen: das einer Generation, die Kunst, Moderne und Wagemut auf den größten Kulturbühnen der Welt vereint.