Die 61-jährige Model Paulina Porizkova gewährt einen Einblick in ihre Hochzeit

Léa Michel
@paulinaporizkov / Instagram

Das tschechisch-schwedisch-amerikanische Model und Schauspielerin Paulina Porizkova gewährte Einblicke in ihre Hochzeit mit dem Comedy-Autor Jeff Greenstein, die an einem See in Italien stattfand. Die idyllische Kulisse und ihr vom Wasser inspiriertes Kleid boten ihren Followern einen eleganten und zugleich berührenden Moment.

Ein plissiertes Kleid, inspiriert vom Wasser

Für diesen ganz besonderen Tag wählte Paulina Porizkova ein Kleid, das dem Anlass würdig war. Das vollständig plissierte Design war vom Wasser inspiriert und spiegelte die Kulisse des Sees wider, in der die Zeremonie stattfand. Ein fließendes, dynamisches Kleid, dessen Plissees an die Wellen des Wassers erinnerten. Eine poetische und zugleich elegante Wahl, die perfekt mit der natürlichen Kulisse dieser italienischen Hochzeit harmonierte.

Eine idyllische Kulisse in Italien

Das Paar gab sich in einer wahrhaft idyllischen Umgebung das Jawort. Die Hochzeit fand am Ufer eines Sees in Italien statt – eine romantische und friedliche Kulisse, perfekt, um die Liebe zu feiern. Zwischen spektakulärer Landschaft und entspannter Atmosphäre bot dieser Ort den idealen Rahmen für dieses intime Ereignis. Diese Wahl spiegelt den Wunsch des Paares wider, diesen Moment an einem Ort zu erleben, der sowohl schön als auch erholsam war.

Ein neues Kapitel mit 61

Hinter dieser Hochzeit verbirgt sich eine wunderschöne Geschichte. Paulina Porizkova und Jeff Greenstein lernten sich Anfang 2023 kennen. Diese Ehe markiert einen neuen Lebensabschnitt für Paulina Porizkova. Bekannt für ihre Karriere, aber auch für ihre Offenheit in Bezug auf das Älterwerden und die Selbstakzeptanz, verkörpert sie die Idee von Erfüllung in jedem Alter. Indem sie diesen Moment mit uns teilt, beweist sie einmal mehr, dass es nie zu spät ist, neues Glück zu erfahren.

Mit ihrem vom Wasser inspirierten Kleid, der idyllischen Kulisse und der berührenden Liebesgeschichte beweist Paulina Porizkova, dass man in jedem Alter glücklich sein kann. Ihre Fans werden davon sicherlich begeistert sein.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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