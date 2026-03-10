Mit ihrem neuen Haarschnitt verändert Margot Robbie ihren Stil radikal.

Nachdem Margot Robbie mehrere Monate lang in „Sturmhöhe“ eine romantische Heldin des 19. Jahrhunderts verkörpert hatte, überraschte sie alle mit einem deutlich moderneren Look. Die australische Schauspielerin und Produzentin, die sich mitten in einem Stilwandel befindet, präsentierte während der Pariser Fashion Week eine neue Frisur – ein modischer Wandel, der das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen markiert.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei der Chanel-Modenschau

Bei der Chanel-Prêt-à-porter-Show präsentierte Margot Robbie ihre Typveränderung. Vorbei waren die Zeiten der langen, wutheringischen Locken und der Gothic-Outfits: Die australische Schauspielerin und Produzentin trug nun einen asymmetrischen Lob (Long Bob) mit geradem, vollem Pony. Dieser elegante und strukturierte Schnitt umrahmt ihr Gesicht modern, betont ihre Vorzüge und verleiht ihr gleichzeitig einen rebellischen und avantgardistischen Look.

Margot Robbie wählte für ihr Outfit schlichte Eleganz: Raw-Denim-Jeans, ein transparentes Tanktop und die zeitlosen zweifarbigen Chanel-Schuhe. Abgerundet wurde der Look mit einer Chanel 25 Tasche – dem Inbegriff müheloser Pariser Eleganz. Ein schlichter, fließender und dennoch unbestreitbar raffinierter Look.

Margot Robbie besucht die Chanel-Show im Rahmen der Pariser Fashion Week! pic.twitter.com/ApfwEoruo4 — ؘ (@SWEETMROBBIE) 9. März 2026

Das Ende der "Sturmhöhe"-Ära

Diese Veränderung der Frisur ist mehr als nur eine ästhetische Laune: Sie markiert das Ende der „Sturmhöhe“-Ära. Während der Promotiontour zum Film trug Margot Robbie eine Reihe romantischer Outfits, inspiriert von der Brontë-Welt: Korsetts, Brokate, transparente Unterröcke und Schmuck aus der damaligen Zeit – eine modische Hommage an die Figur Emily Brontë, die sie perfekt verkörperte.

Ihr Kleid im Stil eines Schiffswracks, das sie im Februar letzten Jahres zur australischen Premiere des Films trug, mit seinen ausgefransten Details und der dramatischen Silhouette, setzte diesem gotisch-schicken Intermezzo einen spektakulären Abschluss. Die Rückkehr zu einem zeitgenössischen, fast minimalistischen Look scheint somit eine bewusste Veränderung in ihrer visuellen Kommunikation zu markieren – die einer Schauspielerin, die sich von Charakterrollen abwendet, um ihre eigene modische Identität neu zu entdecken.

Eine ausgeprägte stilistische Weiterentwicklung

Margot Robbie, die stets auf ihr Image achtet, beweist einmal mehr ihre Fähigkeit zur Neuerfindung. Nach ihrer Barbiecore-Phase 2023/24 und ihrem romantischen viktorianischen Ausflug in „Sturmhöhe“ setzt sie nun auf einen urbaneren, moderneren und entspannteren Stil, der den aktuellen Trends entspricht. Mit ihrem neuen Haarschnitt und dem selbstbewussten Look zeigt Margot Robbie, dass Mode für sie nach wie vor ein vollwertiges künstlerisches Ausdrucksmittel ist – eine Möglichkeit, ihre Wandlungen durch ihren Stil zu erzählen.

Kurz gesagt: Margot Robbie, ein wahres Chamäleon in Film und Mode, hat die Kunst der Verwandlung perfektioniert. Indem sie Brontës Korsetts gegen Jeans und Pony tauscht, präsentiert sie sich nicht nur in neuem Look, sondern unterstreicht ihre Rolle als moderne Ikone – freigeistig und stets im Wandel. Wie ihre Karriere überrascht und fasziniert auch ihr Stil immer wieder aufs Neue.