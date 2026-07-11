Diese Schauspielerin, die wegen ihres Gewichts kritisiert wurde, spricht offen über das „Body Shaming“, das sie erlebt hat.

Die bekannte indische Schauspielerin Madhuri Dixit, eine der prägendsten Figuren Bollywoods, sprach in einem Interview mit News18 über das Bodyshaming, das sie insbesondere zu Beginn ihrer Karriere erlebt hat. Ihr Bericht verdeutlicht den ständigen Druck, dem Frauenkörper ausgesetzt sind, auch innerhalb der Filmindustrie.

Anfangs als „zu dünn“ angesehen

Als Madhuri Dixit in den 1980er-Jahren ihre Karriere begann, wurde sie schnell mit Kommentaren zu ihrem Aussehen konfrontiert. Damals galt sie als „zu dünn“. „Sie fanden mich zu mager. Sie sagten: ‚Gebt ihr etwas zu essen‘“, erinnert sie sich. Laut Madhuri Dixit ist man als Person des öffentlichen Lebens leider unweigerlich solchen Kommentaren ausgesetzt: „Die Leute urteilen sehr schnell.“

Eine ständige Beurteilung, in beide Richtungen

Für die Schauspielerin liegt die Falle darin, dass es scheinbar keine Option gibt, die Frauen verschont. „Man wird verurteilt, wenn man zunimmt, man wird verurteilt, wenn man abnimmt“, fasst sie zusammen. Madhuri Dixit verweist auf ein besonders weit verbreitetes Problem in ihrem Land, wo Bemerkungen über das Körperbild vom ersten Moment einer Begegnung an unverblümt fallen. Diese brutale Offenheit, betont sie, „lässt wenig Raum für Freundlichkeit“.

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Soziale Medien, ein erschwerender Faktor

Madhuri Dixit glaubt jedoch, dass sie in gewisser Weise durch ihre Zeit geschützt war. In ihren Anfängen sorgte das Fehlen sozialer Medien und einer ausgeprägten „Troll“-Kultur dafür, dass solche Urteile weniger Gehör fanden. „Die Kritik gab es schon, aber wir haben sie nicht gehört, weil es keine sozialen Netzwerke gab“, erklärt sie. Heute, beklagt sie, „erlaubt die Anonymität jedem, alles zu sagen, und verstärkt so die Reichweite dieser Angriffe.“

Selbstliebe als Antwort

Angesichts dieses Drucks plädiert die Schauspielerin für eine einfache Lösung: Selbstwertgefühl. Ihrer Meinung nach ist es besser, sich auf das zu konzentrieren, was man liebt und was man liebt, anstatt auf die Meinungen anderer. „Es geht darum, sich selbst zu lieben“, bekräftigt sie. Diesen Rat befolgt sie auch selbst, indem sie sich auf ihre Arbeit konzentriert und bösartige Kommentare relativiert.

Eine Karriere, die immer an der Spitze steht

Diese Aussage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Madhuri Dixit für ihren neuesten Film, eine Komödie, die auf einer Streaming-Plattform veröffentlicht wurde, gefeiert wird. Der Humor des Films verbindet sich mit einer Kritik an den Vorurteilen, denen Frauen ausgesetzt sind. Eine Rolle, die ihre eigenen Erfahrungen widerspiegelt und die Langlebigkeit einer Karriere bestätigt, die vor über vierzig Jahren begann.

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Indem Madhuri Dixit ihre Erfahrungen teilt, erinnert sie uns daran, dass Bodyshaming alle Frauen betrifft, unabhängig von ihrem Status oder ihrer Bekanntheit. Ihre Botschaft ist jedoch entschieden positiv: Lasst euch nicht vom Blick anderer definieren und macht Selbstliebe zu eurem wahren Schutzschild. Eine kraftvolle Botschaft, die weit über die Grenzen des indischen Kinos hinaus Resonanz findet.